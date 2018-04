Michelle Pfeiffer | Mentre giravo ' Scarface' vivevo di zuppa e Marlboro Stavo

huffingtonpost

(Di sabato 21 aprile 2018) Ha ricordato i tempi in cui ha girato "", quando era ancora un'attrice sconosciuta., al Tribeca Film Festival di Manhattan, è stata però incalzata da una domanda inopportuna da parte del moderatore del dibattito, Jesse Kornbluth. Consapevole del fatto che l'artista fosse dimagrita molto per vestire i panni di una donna tossicodipendente, Elvira, le ha fatto delle domande sul suo peso durante le riprese., però, non si è lasciata intimidire e ha risposto in maniera brillante. "Ok, beh non so quale fosse il mio peso allora - ha ammesso -. Sapete, le riprese del film sarebbero dovute durare tre o quattro mesi. Ma a mano a mano che passava il tempo diventavo sempre più magra ed emaciata. Il problema è che il tutto è durato sei mesi.morendo di fame alla fine. Una scena sembrava sempre l'ultima, pensavo ...