Michelle Pfeiffer e Al Pacino | la reunion al Tribeca per i 35 anni di ' Scarface'

Michelle Pfeiffer : "Mentre giravo 'Scarface' vivevo di zuppa e Marlboro. Stavo letteralmente morendo di fame" : Ha ricordato i tempi in cui ha girato "Scarface", quando era ancora un'attrice sconosciuta. Michelle Pfeiffer , al Tribeca Film Festival di Manhattan, è stata però incalzata da una domanda inopportuna da parte del moderatore del dibattito, Jesse Kornbluth. Consapevole del fatto che l'artista fosse dimagrita molto per vestire i panni di una donna tossicodipendente, Elvira, le ha fatto delle domande sul suo peso durante le riprese. ...

LADYHAWKE/ Su Rai 4 il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer (oggi - 1 aprile 2018) : Questa sera, domenica 1° aprile , alle 21.00 su Rai 4 va in onda il film LADYHAWKE diretto da Richard Donner. Nel cast: Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer .(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:01:00 GMT)

LE VERITA' NASCOSTE/ Su Tv8 il film con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer (oggi - 26 febbraio 2018) : Le VERITA' NASCOSTE , il film in onda su TV8 oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Michelle Pfeiffer e Harrison Ford , alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:31:00 GMT)

Le verità nascoste - Michelle Pfeiffer e Harrison Ford nel thriller di stasera su Tv8 : E' possibile seguire il programma anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone dalla pagina web di Tv8 . Le verità nascoste : cast e personaggi Michelle Pfeiffer è Claire Spencer, Harrison ...

Un giorno per caso/ Su Canale Nove il film con Michelle Pfeiffer : info streaming (oggi - 22 febbraio 2018) : Un giorno per caso, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: George Clooney e Michelle Pfeiffer, alla regia Michael Hoffman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:49:00 GMT)