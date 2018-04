“Mi sono affidata ai funzionari” La difesa della Appendino con i pm 

Sono stati cancellati tutti i record del “Miglior giocatore di videogiochi del secolo” : Si chiama Billy Mitchell e sembra che alcuni suoi importanti record a "Donkey Kong" siano stati fatti barando The post Sono stati cancellati tutti i record del “miglior giocatore di videogiochi del secolo” appeared first on Il Post.

Governo - Casellati da Mattarella/ Berlusconi “Mi sono rotto di M5s”; ko asse Salvini-Di Maio - incarico a Fico? : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s". Ronzulli, "chiusa pratica con 5Stelle". Salta accordo Di Maio-Salvini, incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:38:00 GMT)

“Mi sono rotto il ginocchio e… sono diventato gay!”. L’incredibile storia di un ragazzo che - da un giorno all’altro - ha lasciato la fidanzata per correre dietro agli uomini. La sua ricostruzione - allucinante - ha lasciato gli utenti a bocca aperta : Un infortunio è pur sempre un infortunio e non andrebbe mai sottovalutato, nemmeno quelli più banali. Le conseguenze alle volte potrebbero essere imprevedibili e andare a toccare capisaldi della vostra vita che fino a quel momento non vi era mai passato in testa di mettere in discussione. Leggere per credere la storia di un ragazzo inglese di 23 anni che si è fatto male in maniera apparentemente poco pericolosa. Uno scontro mentre guidava ...

“Sono povero”. Con una pensione da fame. L’amato attore italiano - ormai irriconoscibile - confessa come è oggi la sua vita : “Mi hanno tolto la dignità : ho paura” : Una carriera iniziata 53 anni fa, fatta di grandissimi successi e parecchi eccessi che però gli ha lasciato pochissimo, tanto che oggi vive in uno stato di indigenza. In più la delusione, l’umiliazione di non essere neanche riconosciuto come attore di ‘chiara fama’. Leopoldo Mastelloni all’indomani della morte della amata collega Isabella Biagini riporta sulle pagine della cronaca la sua storia. “Io non ...

Nadia Toffa torna a Le Iene/ Video : “Mi sono ricaricata e oggi vesto verde speranza!” : Nadia Toffa torna a Le Iene, Video. “Mi sono ricaricata e oggi vesto verde speranza!”, ha raccontato la conduttrice e inviata del programma. E il pubblico l'ha accolta calorosamente(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:50:00 GMT)

“Quando l’ho fatta in tv”. Iva Zanicchi : la verità. Per la prima volta la cantante racconta quell’episodio allucinante in cui fece i ‘bisognini’ in diretta : “Mi sono tirata giù i pantaloni e…” : È una delle cantanti più famose e longeve d’Italia, Iva Zanicchi nei suoi 55 anni di carriera ha collezionato moltissimi successi, ma anche qualche gaffe. L’aquila di Ligonchio è stata ospite di barbara D’Urso dove ha raccontato la verità su un momento molto imbarazzante della sua carriera, forse una delle scene più trash della storia della televisione: ovvero la presunta defecazione in diretta a Carramba che sorpresa. ...

Attacco in Siria - Trump : “Missione compiuta - sono orgoglioso delle nostre forze armate” : Il presidente Donald Trump su Twitter: "L'Attacco è stato eseguito perfettamente. Missione compiuta". Alle 17 italiane è stato convocato il Consiglio di Sicurezza Onu per una riunione d'emergenza richiesta dalla Russia.Continua a leggere

“Mi ha tagliato il pene”. Follia in camera da letto : una nottata di passione finita in tragedia. La corsa in ospedale - l’operazione delicatissima. Ma per l’uomo - italiano - le disavventure non sono purtroppo finite : Una storia di violenza, sangue, di corse in ospedale e delicate interventi chirurgici per far sì che un uomo potesse continuare a godere a pieno della propria sessualità. E di accuse e polemiche, dopo quell’operazione che a quanto pare non ha dato i frutti sperati nonostante il responso favorevole dei medici. A rovinare la vita al protagonista di questa vicenda, raccontata sulle pagine del Messaggero, è stata una ragazza brasiliana ...

“Mi costringevano a farlo perché sono gay”. Costantino della Gerardesca choc - un racconto davvero terribile di tutto ciò che ha dovuto subire. Poi la droga… : Un’intervista decisamente toccante, in cui ha ripercorso la sua infanzia e parlato della difficoltà di far accettare a tutti la sua omosessualità, una battaglia che gli è costata più di quanto si potrebbe pensare. “sono finito in un collegio di destra, molto autoritario. Avevano capito che ero omosessuale e mi punivano per questo. Avevo 15 anni. Per temprarmi mi hanno fatto correre sulla neve a piedi scalzi. Cose simili, a cui ...

Grillo : “Mi sono tolto dal M5S per mettere una persona migliore di me. Il Pd? È morto” : Nel suo ultimo spettacolo, Beppe Grillo ha parlato della consultazioni al Quirinale e ironizzato su Silvio Berlusconi e sulla morte del Pd e della sinistra: “C’è da impazzire nel vedere Berlusconi salire al Colle quando sai benissimo che è il Colle che è sceso: è una cosa da neurologi”. La sinistra? "Sta scomparendo perché non ha più nulla da dire, perché è noiosa. Il Pd è già morto. È morto di noia”.Continua a leggere

“Mia figlia mi odia per colpa tua”. E giù - botte da orbi : un’aggressione folle e insensata - sotto gli occhi di una bambina troppo piccola per capire quell’orrore. Ma per il padre le cose non sono finite affatto bene : Rapporti tesi, come purtroppo spesso accade quando una coppia continua ad avere contatti, legata dai figli avuti in passato nonostante l’amore sia finito da tempo. Sfociati in un’aggressione folle e violenta scatenata da un motivo, se così si può chiamare, talmente insensato da aver reso virale questa storia. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni di nome John Smart che lo scorso ottobre ha colpito con una violentata ...

“Mio figlio Orlando…”. Isola : Alessia disperata. I giorni in Honduras sono sempre più difficili - ma per la Mancini la situazione è particolarmente penosa e le lacrime sono incontenibili : “Amore mio ti prego…” : Per Alessia Mancini i giorni sull’Isola sono duri. Negli ultimi tempi sta avendo problemi con i compagni di gioco, ma la finale è vicina e la tensione inizia a farsi sentire. Inoltre l’ex velina soffre: la lontananza del marito Flavio Montrucchio e dei figli si fa sentire e come madre è particolarmente dispiaciuta per un motivo molto particolare. Oggi infatti Alessia avrebbe dovuto festeggiare un evento molto importante per la sua ...

Oimpiadi 2026 - Malagò : “Milano e Torino possono anche candidarsi separatamente. Aspettiamo un governo” : C’è grande attesa, anche in chiave sportiva, sulla formazione del prossimo governo italiano. A dirlo è Giovanni Malagò in conferenza stampa, ammettendo di non poter prendere decisioni senza una conferma a livello politico in chiave Olimpiadi Invernali del 2026: “Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l’avallo di un governo con pieni poteri”. “I segnali sono quelli che si cercherà di tutto per ...

LUIS PADRON - CHI È L'UOMO ELFO A DOMENICA LIVE/ Video : “Mi ispiro anche a vampiri e alieni. Ora sono felice” : LUIS PADRON, chi è L'UOMO ELFO a DOMENICA LIVE: Video. Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy: “Mi ispiro anche a vampiri e alieni. Ora sono felice”(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:28:00 GMT)