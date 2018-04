Messico | vietata la vendita di Barbie-Frida Kahlo

La Barbie che somiglia a Frida Khalo vietata in Messico : l'artista vince la causa : Una vicenda sicuramente singolare ha visto contrapposte la bambola per eccellenza in tutto il mondo e una delle più famose artiste del globo. Un tribunale messicano ha bloccato le vendite nel Paese di una Barbie con le sembianze della famosa artista Frida Kahlo , dando ragione alla famiglia ...

La Barbie che somiglia a Frida Khalo vietata in Messico : l'artista vince la causa : Una vicenda sicuramente singolare ha visto contrapposte la bambola per eccellenza in tutto il mondo e una delle più famose artiste del globo. Un tribunale messicano ha bloccato le vendite nel Paese di una Barbie con le sembianze della famosa artista Frida Kahlo , dando ragione alla famiglia ...