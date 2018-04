Martina | direzione dopo consultazioni

Governo : Martina - Pd su linea Direzione : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Lo scenario vede il Pd posizionato sulla linea decisa dalla Direzione”. Lo ha detto, a quanto viene riferito, il segretario reggente dem all’assemblea dei gruppi Pd al Nazareno. “Il giudizio severo del 4 marzo ci impone una riorganizzazione profonda, non siamo noi a poter esprimere un’opzione di Governo”. L'articolo Governo: Martina, Pd su linea Direzione sembra essere il ...

Martina - gruppi e direzione dopo Colle : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica". Lo annuncia il reggente del Partito democratico Maurizio Martina.

Martina - gruppi e direzione dopo Colle : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica". Lo annuncia il reggente del Partito democratico Maurizio Martina.

Martina è il dopo-Renzi/ Direzione Pd - video : “Lega e M5s governino”. Cuperlo - “meglio governo di scopo” : Dopo la Direzione Pd e verso l'Assemblea Nazionale, Martina è il post-Renzi: "Mai con Lega e M5s, guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale, Cuperlo "governo di scopo"(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi all'opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

Direzione Pd - sì unanime al documento Martina : "A chi ha vinto l'onore e l'onere di governare" : Nessun voto contrario, 7 astenuti. "Guiderò il partito con massima collegialità" ha detto Martina, che si appresta a traghettare il partito fino al congresso. Cuperlo: "Sconfitta incalza padri nobili e chi ha piantato la tenda altrove". Orlando chiede l'azzeramento della segreteria e forse anche della presidenza

Direzione Pd - approvata relazione di Martina : 7 non l'hanno votata : La Direzione del Partito democratico ha approvato il documento finale che recepisce la relazione del vicesegretario Maurizio Martina e che sancisce il "no" a qualsiasi tipo di alleanza, sia con il M5s ...

Direzione Pd - ok alla linea di Martina sfida Salvini e Di Maio : Martina: "Guiderò con la massima collegialità". Delrio: "Siamo il secondo partito italiano". Cuperlo apre al governo di scopo. Orlando chiede garanzie sulle dimissioni della segreterie Salvini: "Non ...

DIREZIONE PD - Martina È IL DOPO-RENZI/ Diretta - video : “no Congresso e Primarie subito”. Sfida a M5s e Lega : DIREZIONE Pd, video e Diretta senza Matteo Renzi e verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". MARTINA, "guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Direzione Pd - Matteo Renzi si dimette con una lettera. Martina segretario temporaneo - niente congresso subito : Dimissioni, ma niente congresso subito. Il Pd archivia la segreteria di Matteo Renzi , che dice addio affidando una lettera al presidente dem Matteo Orfini letta alla Direzione del partito: 'Caro ...

Direzione Pd - Martina per il dopo Renzi/ Video - diretta : “elezioni - sconfitta netta”. Congresso non subito : Direzione Pd, Video e diretta senza Matteo Renzi: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". Martina, "guiderò partito con collegialità"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Direzione Pd - Martina 'Governino Lega e M5s'. Renzi assente 'Mi dimetto ma non mollo' : ROMA - E' la prima Direzione Pd del post Renzi, una Direzione che inizia con la lettura della dimissioni del segretario dem, assente. Solo poche parole le sue, poi Maurizio Martina , il vicesegretario,...

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi opposizione : Direzione Pd, Martina: non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino, noi opposizione Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: “Non cerchiamo scorciatoie – ha detto in Direzione – a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto”. Renzi non è presente, […] L'articolo Direzione Pd, Martina: non ...

Direzione Pd - Martina detta la linea : "Tocca a M5s e Lega stare al governo" : Se qualcuno attendeva la Direzione del Pd per avere risposte sul nuovo governo sarà rimasto deluso. Il Pd starà all’opposizione, questa la linea ribadita anche dal vicesegretario...