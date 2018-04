Gp Americhe : Moto3 - pole spagnolo Martin : ANSA, - ROMA, 21 APR - E' dello spagnolo Jorge Martin la pole position della classe Moto3 al Gp delle Americhe, in Texas. Il pilota della Honda, con il tempo di 2'18.629, ha fatto un giro velocissimi, ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole in Texas. Fabio Di Giannantonio quinto - il migliore degli italiani : E’ dello spagnolo della Honda (Team Gresini) la pole del terzo round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) l’iberico ha fatto valere le sue grandi qualità nel giro secco sfruttando al meglio una pista che, di giro in giro, si è asciugata. Inizialmente i piloti, infatti, hanno girato con gomme rain ma negli ultimi 15′ un vero e proprio show con pneumatici slick premiante Martin. In seconda piazza ...

Pd - Martina : noi aspettiamo Mattarella - da altri polemiche infinite : "Noi del Pd aspettiamo le indicazioni di Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì, nel pieno rispetto di questo passaggio che il Presidente della Repubblica sta mediando". Lo ha detto il ...

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...

“Ma - mamma!”. Santiago e quella foto di Belen… Il figlio della showgirl e di Stefano De Martino si è ritrovato di fronte a una gigantografia “hot” dell’argentina a Milano. La sua reazione è stata incredibile (polemica sul web - ovviamente) : Belen Rodriguez non è solo una delle show girl più in voga del momento, ma è anche una mamma attenta e premurosa con il suo piccolo e amato Santiago: un particolare che si evince soprattutto dalla costante presenza del figlio nella sua vita (e nei suoi profili social). Il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito il ballerino Stefano De Martino, segue la mamma ovunque, anche ora che lei si trasferirà in Svizzera insieme al compagno Andrea ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° per un millesimo : E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in ...

Stefano De Martino e la battuta su Terlizzi : continua la polemica : Stefano De Martino attaccato dopo la battuta su Franco Terlizzi L’ottava puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri sera, lunedì 12 marzo, in prima serata su Canale 5 è stata molto ricca di contenuti e per niente annoiante. La puntata verrà ricordata soprattutto per la furia di Alessia Marcuzzi riversata su Eva Henger che ha “oscurato” la battuta infelice di Stefano De Martino nei confronti di Franco Terlizzi. Arrivati al ...

L'atroce follia del carabiniere napoletano : 'Gino è crollato senza Martina e Alessia' : Traversa privata Casilli, a pochi passi dal Corso Secondigliano. E' qui che è cresciuto Luigi Capasso, il carabiniere in servizio a Velletri che, ieri mattina, ha ferito gravemente la moglie e ucciso ...