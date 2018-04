Marquez mette la sesta

MotoGP - il punto debole di Marc Marquez . Aggressività gratuita che mette a rischio l’incolumità : L’eco delle polemiche a seguito del GP di Argentina di MotoGP non si è ancora placato. Marc Marquez è stato il protagonista in negativo della gara, autore di due contatti che hanno fatto e faranno discutere ancora molto. Prima Aleix Espargaro, poi Valentino Rossi. Stessa dinamica: lo spagnolo ha provato ad inserirsi dove lo spazio non c’era e a farne le spese sono stati i due rivali. Peggio, però, è andata al Dottore, che è stato ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez mette paura nelle prove libere 2. Andrea Dovizioso in crisi : è ultimo! : Un Marc Marquez straripante nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel GP d’ Argentina a Termas de Rio Hondo. Il centauro spagnolo della Honda dapprima ha inanellato una serie di long run inavvicinabili per la concorrenza, poi ha montato le gomme da tempo, realizzando un crono stellare di 1’39″395. I distacchi parlano chiaro: se il britannico Cal Crutchlow (Honda Lcr) si è fermato a “soli” 0.404, il terzo ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez resta favorito per il Mondiale. Ma con questo Dovizioso non potrà permettersi passi falsi : “Dopo l’eccitazione della prima gara, è il momento di essere calmi, concentrati e lavorare duro per essere ancora più veloci. Penso che questo campionato sia molto aperto, con molti forti rivali che possono lottare per la vittoria ogni domenica. Al momento tutto sembra molto uguale: vedremo nel corso della stagione chi è in grado di migliorare e di rimanere costantemente in prima linea”. Con queste parole Marc Marquez ha parlato ai ...