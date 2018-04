Marquez | La pole? Bella E il passo è buono Iannone | Sarà

MotoGP Risultati Qualifiche Austin : per Márquez è sempre pole : Ad Austin, Marc Márquez ha conquistato la sesta pole consecutiva sulla stessa pista, un record assoluto nella MotoGP. In prima fila, con lui, partiranno anche Maverick Viñales e Andrea Iannone Ad Austin, Marc Márquez non smentisce pronostici e storia. Dopo la prima sessione di libere di ieri e la doppia di oggi, con le Qualifiche lo spagnolo ha acciuffato la sua sesta pole consecutiva nella terra dei cowboy, confermando un record nella ...

Marc Marquez - GP Americhe 2018 : “Ho chiesto scusa a Vinales - non sono preoccupato per la pole sotto investigazione” : Sesta pole in sei edizioni del GP delle Americhe 2018 per Marc Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), nel terzo round del Mondiale di MotoGP, il “Cabronçito” ha confermato il suo gran feeling con la pista texana facendo ancora una volta la differenza rispetto agli altri, infliggendo 406 millesimi a Maverick Vinales (Yamaha) e 551 millesimi Andrea Iannone (Suzuki). Una pole però “sotto investigazione”, condizionata anche da una caduta in ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Marc Marquez vuole l’ennesima pole - ma Rossi e Vinales sono vicini! E attenzione al meteo… : Il sabato del Gran Premio delle Americhe di Austin fa rima con qualifiche della MotoGP. Si alzano le pulsazioni per una Q2 nella quale non solo sarà in palio la pole position ma dalla quale arriveranno anche risposte importanti per diversi protagonisti della classe regina. Come nelle cinque edizioni precedenti sarà uno scontato dominio di Marc Marquez? Forse, ma non sarà certo una passeggiata di salute per lo spagnolo della Honda. Rispetto agli ...

MotoGp d'Argentina : Miller in 'pole' - Marquez sesto : Pure il campione del mondo ha tentato la scommessa slick, ma non ha avuto il coraggio di portarla sino in fondo, rientrando ai box per cambiare moto e tornare alle rain. Diversi big sono finiti nelle ...

MOTOGP - GRIGLIA DI PARTENZA ARGENTINA/ Ducati in pole - ma con Miller! Marquez in seconda fila : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP ARGENTINA 2018 Termas de Rio Hondo: lotta per la pole position. Marquez, Vinales e Zarco eroi del sabato, mentre Dovizioso e Rossi...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:04:00 GMT)

MotoGP Argentina : azzardo Miller - pole show; Marquez 6° - Dovi 7° - Rossi 11° : La giocata d'azzardo. O del coraggio. O della follia. Il colpo a sorpresa della qualifica del GP d'Argentina lo assesta Jack Miller che rischia le gomme slick su una pista umida che ispira scelte ...