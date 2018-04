gossipetv

: Marco Ferri, dopo l’Isola un programma tutto suo in TV: lo scoop - carmenFashionCr : Marco Ferri, dopo l’Isola un programma tutto suo in TV: lo scoop - NotizieDi : Domenica Live, Elena Morali: 'Non ci ho provato con Marco Ferri' e attacca Cecilia Capriotti Notizie: - brucosos : RT @LombardiaConf: Da Federlavoro e Servizi Lombardia a #ConfcooperativeLavoroeServizi #Lombardia. Ecco la nuova squadra guidata da Marco B… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Isola dei Famosi,ritorna in TV con unsuo: il nuovo progetto con Nino Formicolapotrebbe ritornare presto in TVla sua esperienza come naufrago all’Isola dei Famosi. A dare questa notizia oggi è stato proprio Nino Formicola, il vincitore del reality a cuiha partecipato. Chiamato … L'articolol’Isola unsuo in TV: loproviene da Gossip e Tv.