Maestre non laureate | subito fuori 2mila | a rischio altri 10-15mila

Duemila Maestre non avranno più la cattedra perché hanno perso un ricorso : Duemila maestre e maestri senza laurea e con il diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002 perderanno la cattedra fissa. E' arrivato il parere dell'avvocatura di Stato su una sentenza del Consiglio di Stato, che nel dicembre 2017, aveva escluso dalle graduatorie ad esaurimento (Gae), chi non è in possesso della laurea e del diploma della scuola di specializzazione. L'effetto è immediato per i circa ...