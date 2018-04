Maestre non laureate : subito fuori 2mila - a rischio altri 10-15mila - : Parere dell'Avvocatura dello Stato in linea con la sentenza del Consiglio di Stato: 2mila tra Maestre e maestri senza laurea verranno subito esclusi dalle graduatorie per il ruolo, mentre altri ...

Insulti e botte ai bimbi dell'asilo - 3 Maestre arrestate : 'Mamma non ti riporta più a casa' : Tre maestre della Scuola Statale dell'Infanzia 'Trilussa' di via Turati a Pomezia sono state arrestate con l'accusa di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati ...

Pordenone - botte e urla feroci contro i bambini : il video che incastra le Maestre violente : Pordenone - Maltrattavano i bambini dell'asilo nido (video): due maestre sono state allontanate da una scuola materna privata dai carabinieri della Compagnia di Pordenone; i militari...

Quattro Maestre e una bidella indagate a Pordenone per maltrattamenti sui bambini in un asilo : "La formula vincente di questo asilo verte su cortesia, professionalità, disponibilità, flessibilità e familiarità": si descrivono così, nel sito internet della struttura, le maestre del nido e della materna della provincia di Pordenone, posto sotto sequestro questa mattina dai carabinieri in un'inchiesta coordinata dal Procuratore della Repubblica Raffaele Tito. I proclami con cui garantivano benessere ...

Maltrattavano e umiliavano i bambini dell’asilo - le telecamere riprendono. Maestre indagate nel pordenonese : Quattro Maestre e una bidella indagate, una struttura privata con asilo nido e scuola materna posta sotto sequestro: sono gli elementi principali dell’operazione dei carabinieri della Compagnia di Pordenone perfezionata questa mattina in un comune della provincia. Da quanto si è appreso, le vittime di percosse, urla e comportamenti traumatizzanti sarebbero una ventina di bambini di età compresa tra sei mesi e sei anni. Le azioni violente delle ...

"Cosa ridi!". Urla e punizioni choc contro i bimbi dell'asilo. Maestre e bidella interdette a Pordenone : Quattro Maestre e una bidella indagate, una struttura privata con asilo nido e scuola materna posta sotto sequestro: sono gli elementi principali dell'operazione dei carabinieri della Compagnia...

