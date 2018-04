L’uscita di scena di Arizona in Grey’s avrà a che fare con Nicole Herman? Annunciato il

optimaitalia

(Di sabato 21 aprile 2018) L'uscita didiin Grey's Anatomy comincia a prendere forma: la produzione ha infattiil ritorno per il penultimo episodio della stagione della dottoressa, interpretata da Geena Davis.Il sito Deadline ha infatti ottenuto alcuni dettagli ufficiali riguardanti l'episodio "Cold As Ice", che sarà trasmesso negli Stati Uniti il prossimo 10 maggio, e nel quale uno dei medici del Grey Sloan Memorial sarà "ferito gravemente, cosa che farà riflettere il team su cosa sia davvero importante per loro. Nel frattempo, la dottoressa(Davis) fa visita al Grey Sloan per parlare addi un'emozionante opportunità".Nella speranza che il ferito grave in questione non sia April Kepner, la cui interprete Sarah Drew lascerà il cast insieme a Jessica Capshaw dopo la fine della quattordicesima stagione della serie, il ritorno della dottoressa...