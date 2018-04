L’ultimo straziante bacio della piccola di 8 anni alla mamma morente che l’ha lasciata

“Spero di…”. Fabrizio Frizzi - L’ultimo straziante sms all’amico. Parole che - lette a posteriori - fanno ancora più male. Cosa ha scritto il conduttore qualche tempo prima di morire. Dolore immenso : La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha segnato tutta Italia. Frizzi era uno dei conduttori più amati della televisione e tutti noi ce lo sentivamo vicino, come fosse uno di casa. E la sua morte è stata una morte che non ha lasciato indifferente nessuno. Venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, il noto conduttore lascia la moglie Carlotta Mantovan – che aveva conosciuto a Miss Italia quando lei aveva solo 17 anni ...

“Era evidente”. Fabrizio Frizzi - L’ultimo straziante video. Ecco come appariva Fabrizio poco prima della tragedia. In molti si erano accorti che qualcosa non andava : Fabrizio Frizzi non ha mollato. Non ha lasciato che il male si prendesse la sua vita, che la cambiasse e la ridisegnasse a suo piacimento. No, la paura, il dolore, la sofferenza e i medici che dicevano che: “No, forse è meglio che te ne stai a casa”. Ma la sua casa non era solo quella dove vedeva crescere la piccola Stella, ma quello studio con tante prese e telecamere che ogni sera lo portava dentro le case degli italiani. Che Fabrizio ...