L’ultima foto di Avicii una settimana prima di morire | la testimonianza di un dj

Anticipazioni New Girl 7 - dal 10 aprile L’ultima stagione : trama - foto - video trailer e programmazione italiana : New Girl 7, ultima stagione della comedy Fox che si congeda dal pubblico questa primavera con soli 8 episodi, debutta negli Stati uniti il 10 aprile. Si tratta del canto del cigno per questa serie che è stata un grande successo nelle prime stagioni, considerata erede di Friends per ambientazione e personaggi, ma che ha dovuto affrontare un brusco calo di ascolti dalla quarta stagione in poi, al punto da mettere in crisi il rinnovo per una ...

Un fake L’ultima foto del Samsung Galaxy Note 9 : tutto da rifare : Qualche giorno fa immaginavamo di essere già al cospetto del Samsung Galaxy Note 9, grazie ad alcune foto fatte trapelare dall'abilissimo 'slashleaks.com', che le aveva a propria volta reperite dal portale iraniano 'samarena.ir'. Del prossimo phablet sudcoreano sappiamo potrebbe essere presentato con un paio di mesi di anticipo rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, e condividere buona parte delle caratteristiche di S9 Plus. Per quanto ...

“Che farsa - guardate questa foto” : Isola dei Famosi ‘demolita’. Ancora. Ma L’ultima bomba è clamorosa. “Occhio al dettaglio : non è come vogliono farci credere” : Isola dei Famosi, ancora un’accusa pesante. L’ennesimo da quando è iniziato il reality di Alessia Marcuzzi. E per l’ennesima volta è Striscia la Notizia a lanciare la ‘bomba’. Ve lo diciamo subito: non c’entra il canna-gate. Il sospetto riguarda presunte incoerenze nel meccanismo di gioco perché, e questo lo ipotizza anche parte del pubblico, non tutto sembra essere poi così trasparente. O, per ...

Svelata la trama di New Girl 7×01 - primo episodio delL’ultima stagione : coppie in festa 3 anni dopo (foto) : New Girl 7×01 è la première della stagione finale della sitcom di Fox, fortunata nei primi anni ma poi in progressivo calo di ascolti. La stagione finale sarà ridotta rispetto al solito, con soli 8 episodi di cui uno speciale finale di un'ora previsto martedì 15 maggio 2018, e racconterà le vite di Jess e degli altri protagonisti del loft con un salto temporale rispetto al finale della sesta. In onda il 10 aprile negli Stati Uniti, New ...

Belen - mistero gravidanza : L’ultima ambigua foto su Instagram : Si infittisce sempre di più il mistero che ruota intorno alla presunta gravidanza di Belen. Già perché la bella argentina non ha confermato ma non ha neppure smentito i rumors che nelle ultime ore stanno facendo letteralmente...

Marco Boni - L’ultima inquietante foto dal fondo del lago : Marco Boni, l’ultima inquietante foto dal fondo del lago Sul profilo Facebook di Marco Boni, il sedicenne trovato cadavere sul fondo del lago di Garda dieci giorni fa, resta iconica e inquietante una foto. Con la maschera e l’attrezzatura il ragazzo da sub il liceale saluta con la mano dal fondo del lago. Per la […] L'articolo Marco Boni, l’ultima inquietante foto dal fondo del lago proviene da NewsGo.

Marco Boni - L’ultima inquietante foto dal fondo del lago : Sul profilo Facebook di Marco Boni, il sedicenne trovato cadavere sul fondo del lago di Garda dieci giorni fa, resta iconica e inquietante una foto. Con la maschera e l'attrezzatura il ragazzo da sub il liceale saluta con la mano dal fondo del lago. Per la polizia la sua morte è stata un 'gesto autolesionistico lucido e freddo".Continua a leggere

Valentina Dallari continua la sua battaglia - L’ultima foto dalla clinica : “I fiori di papà” : Valentina dallari stringe tra le mani un mazzo di fiori. Sono quelli che le ha portato il papà, dopo averle fatto visita nella clinica in cui è

Kylie Jenner : costretta a cambiare la didascalia delL’ultima foto dopo le critiche dei fan : Quando hai 105 milioni di follower, difficilmente quello che scrivi e posti passerà inosservato e Kylie Jenner lo ha sperimentato con l’ultima foto pubblicata su Instagram. La star ha postato una foto della sua incredibile nuova Ferrari, che le ha regalato il fidanzato Travis Scott dopo la nascita della loro bambina. “Picking up my main girl“: “Prendendo la mia ragazza principale” ha scritto la star nella ...

E’ morto Carlo Ripa di Meana Fragile e forte : con l’addio a Marina aveva perso la gioia di vivere L’ultima dedica |Foto : Ripa di Meana era insieme l’intellettuale coraggioso e l’uomo timido e pignolo con se stesso. La malattia l’aveva indebolito: ma solo la morte dell’amatissima moglie lo ha abbattuto