Luigi Di Maio | gli sms sulla squadra dei ministri | chi non vuole stare con i leghisti

Luigi Di Maio fregato da Roberto Fico : 'Arriveremmo alla rottura nel M5s' - il ricatto che lo ha fatto fuori : Non c'è bisogno di attendere lunedì, quando con ogni probabilità Roberto Fico assumerà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un altro mandato esplorativo per formare un governo. La verità ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Così Silvio Berlusconi ha scoperto il suo bluff' : 'Ha trattenuto l'ira per 12 ore', Silvio Berlusconi , e poi ha sbottato contro i grillini buoni solo per 'pulire i cessi a Mediaset'. Una uscita violentissima, inaudita, soprattutto perché giunta nel ...

Luigi Di Maio - il delirio di don Peppino Gambardella : 'Benedico il veto su Berlusconi' : Non bastavano i grillini a incitare Luigi Di Maio perché continui a tenere in stallo la politica italiana, ora ci si mette anche il suo parrocco. Don Peppino Gambardella a Un giorno da pecora su Radiouno si è schierato senza dubbi con il suo parrocchiano Di Maio , confessando tutto il suo ...

Licia Ronzulli chiude i giochi : 'Basta schiaffi in faccia da Luigi Di Maio' : A mettere la definitiva parola fine, ammesso che ce ne fosse bisogno, a questo secondo giro di consultazioni condotte da Elisabetta Casellati , attesa al Colle alle 12 per riferire a Sergio Mattarella ...

Marco Travaglio oltre il ridicolo - il titolo sul Fatto : 'Sceneggiata di Salvini'. Pronto a tutto per difendere Luigi Di Maio : E nel pezzo di pagina 2 del Fatto di oggi, venerdì 20 aprile, quello di cronaca politica, il titolo proposto è il seguente: ' Nuova sceneggiata di Salvini che fa infuriare B. e il Colle '. La ...

Silvio Berlusconi sbotta contro Matteo Salvini : 'Di lui non mi fido più'. E su Luigi Di Maio : 'Un ragazzino - non perdiamo tempo' : Stavolta Silvio Berlusconi è stato una sfinge. Silente e inespressivo. Al termine dell'in contro con il presidente del Senato Elisabetta Casellati, a Palazzo Giustiniani, il Cavaliere ha lasciato che ...

Consultazioni - Luigi Di Maio e il M5s in ritardo di 50 minuti : scacco matto di Matteo Salvini? : Piccolo mistero nel bel mezzo delle Consultazioni . Già, perché la delegazione del M5s - composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli - è arrivata ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassato il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...