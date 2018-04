Lucca | minacce e offese al professore | tre studenti saranno bocciati | altri due rischiano

Bullismo - offese e minacce a prof di Lucca : bocciatura per 3 studenti - : Il provvedimento è stato deciso dal consiglio d'istituto della scuola tecnica dove è avvenuto l' episodio di aggressione a un docente di italiano . Altri due ragazzi sono stati ammessi allo scrutinio ...

Lucca - indagati e perquisiti sei studenti per le minacce al prof/ Chiesta la bocciatura : una pena esemplare : Lucca, professore vittima di bullismo all'Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:37:00 GMT)

Offese e minacce contro prof a Lucca : sei studenti indagati : Offese e minacce contro prof a Lucca: sei studenti indagati Gli alunni, coinvolti nell’episodio di bullismo verso un docente avvenuto in un istituto tecnico della cittadina toscana, sarebbero accusati di violenza privata e minacce gravi. Il ministro Fedeli sceglie la linea dura: non vanno ammessi agli ...

Bullismo - nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa 'Ti sciolgo nell acido' : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professorè'. È allarme Bullismo: da Lucca a Venezia, da Chieti a Velletri, dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

Bullismo - il preside dell’Itc Carrara di Lucca dopo le minacce al prof : “Qualcuno perderà l’anno. Valuteremo posizioni dei singoli” : “Qualcuno perderà sicuramente l’anno ma non tutti anche perché la scuola deve rappresentare un’occasione di crescita e di recupero. Ovviamente ci saranno delle punizioni ma non va fatta di tutta un’erba un fascio. Con le famiglie abbiamo valutato di lasciare i ragazzi a casa per qualche giorno: bisognerà valutare la posizione dei singoli”. E’ in sintesi il pensiero del professor Cesare Lazzari, il preside ...

Lucca - tre indagati per minacce al prof : 18.25 Tre studenti minorenni dell'Itc Carrara di Lucca sono indagati per bullismo e prepotenza ai danni di un docente di 64 anni ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno di loro. Uno dei tre ha cercato di costringere il prof a cambiare il brutto voto preso."Mi metta 6 e non mi faccia inc...". Lo ha offeso, lo ha minacciato, ha tentato di strappargli il registro e gli ha intimato di inginocchiarsi. La scena è stata ripresa ...