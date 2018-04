Lucca | indagati e perquisiti sei studenti per le minacce al prof Chiesta la bocciatura

Bullismo a Lucca : salgono a sei gli alunni indagati Video : Si annunciano dure conseguenze per i 6 giovani studenti coinvolti nel Video diventato virale del professore bullizzato da un alunno. Nell'Istituto ITC Carrara di #Lucca questa storia sta diventando un macigno difficile da digerire. Il preside ha rilasciato numerose interviste. Ci tiene a ribadire che per questa scuola si tratta di un fulmine a ciel sereno. Le avvisaglie c'erano state perché la classe aveva mostrato anche in precedenza segni di ...

Bulli Lucca - perquisiti gli indagati : sequestrati abiti - cellulari e il casco usato in classe : Sono state perquisite le abitazioni dei 6 studenti dell'istituto tecnico commerciale di Lucca che hanno umiliato e insultato un professore in classe mentre i compagni realizzavano dei video poi diffusi in rete. Il consiglio di classe ha proposto la bocciatura per 5 di loro.Continua a leggere

Bullismo verso prof di Lucca/ Perquisiti sei studenti indagati dell’Itc Carrara : Lucca, professore vittima di Bullismo all'Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:32:00 GMT)

Bullismo contro il prof di Lucca perquisite case di 6 studenti indagati : La Polizia di Lucca , su delega del capo della Procura dei minori di Firenze, Antonio Sangermano, ha eseguito, ieri, le perquisizioni disposte nei confronti di sei studenti di 15 anni dell'istituto ...

Bullismo - offese contro prof di Lucca : perquisiti i 6 indagati - : Sequestrati indumenti, cellulari e il casco da moto utilizzato dagli studenti per colpire il docente vittima dell'aggressione . Nei prossimi giorni gli interrogatori. Intanto l'insegnante è stato ...

Bullismo - offese contro prof di Lucca : perquisiti i 6 indagati : Bullismo, offese contro prof di Lucca: perquisiti i 6 indagati Sequestrati indumenti, cellulari e il casco da moto utilizzato dagli studenti per colpire il docente vittima dell'aggressione . Nei prossimi giorni gli interrogatori. Intanto l'insegnante è stato ascoltato come persona informata sui fatti Parole ...

Bullismo - perquisizioni per i 6 studenti indagati a Lucca : Sono gli alunni di un istituto tecnico superiore, responsabili della condotta violenta e derisoria nei confronti del proprio docente d'italiano, indagati per i reati di concorso in violenza privata, ...

Bullismo a Lucca : salgono a sei gli alunni indagati : Si annunciano dure conseguenze per i 6 giovani studenti coinvolti nel video diventato virale del professore "bullizzato" da un alunno. Nell'Istituto ITC Carrara di Lucca questa storia sta diventando un macigno difficile da digerire. Il preside ha rilasciato numerose interviste. Ci tiene a ribadire che per questa scuola si tratta di un fulmine a ciel sereno. Le avvisaglie c'erano state perché la classe aveva mostrato anche in precedenza segni di ...

Bullismo - offese a prof di Lucca : perquisiti i 6 studenti indagati : Tutti e sei gli studenti sono accusati di concorso nei reati di violenza privata e minacce, in quanto ritenuti responsabili di "un'azione complessivamente volta e preordinata a umiliare e dileggiare ...

Lucca - bullismo a scuola : sei studenti indagati : Per gli episodi di bullismo nell'ITC di Lucca che hanno fatto il giro del web sono sei gli studenti indagati dalla procura di Firenze per le ipotesi di reato di violenza privata e minacce gravi. Tra le possibili contestazioni al vaglio dei pm anche quella del tentato furto del tablet con registro elettronico che uno studente, come si vede in uno dei video diffuso in rete, prova a scippare dalle mani del professore.Lucca, prof bullizzato da uno ...

Offese prof Lucca - perquisiti 6 indagati : 9.34 Sono state eseguite perquisizioni nei confronti dei sei studenti dell'Itc di Lucca indagati per le minacce al prof, riprese e diffuse in rete. La polizia ha sequestrato loro i vestiti indossati nei video, i cellulari e il casco da moto usato per colpire il docente. Ai ragazzi si contesta il reato di concorso in violenza privata e minacce e tentato furto del registro elettronico: nel video si vede infatti uno di loro che prova a strappare ...

Bullismo contro il prof di Lucca : 6 studenti indagati - case perquisite : La Polizia di Lucca, su delega del capo della Procura dei minori di Firenze, Antonio Sangermano, ha eseguito, ieri, le perquisizioni disposte nei confronti di sei studenti di 15 anni dell'istituto ...

Bullismo a scuola a Lucca : sei studenti indagati : Bullismo a scuola a Lucca: sei studenti indagati I reati ipotizzati per gli alunni sono violenza privata e minacce gravi nei confronti di un insegnante di italiano e storia Continua a leggere

Prof umiliato a Lucca : «Inginocchiati e mettimi 6» : sei studenti indagati per il video - rischiano la bocciatura : Galeotto fu il video: le accuse sono di minacce gravi e violenza privata. Sei studenti sono indagati dalla procura a Firenze, presso il tribunale dei minori, per gli episodi di bullismo avvenuti...