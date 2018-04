Lucca | bulli in aula contro il professore Tre bocciati e due sospesi | il preside

Bullismo a Lucca - tre studenti bocciati e due sospesi : Tre studenti bocciati e due sospesi fino al 19 maggio. Sono questi i provvedimenti decisi dal consiglio di Istituto dell'Itc Carrara di Lucca nei confronti dei ragazzi che hanno minacciato il loro professore di italiano. I fatti sono stati ripresi con uno smartphone e in seguito diffusi in reti. Venerdì sera il consiglio di classe aveva proposto per i cinque studenti una sospensione dalle lezioni tale da provocare la bocciatura automatica. Il ...

Bulli contro prof : bocciati 3 dei 6 indagati a Lucca : Lo ha deciso il Consiglio scolastico dell'Itc Carrara. Per altri due sospensione fino al 9 maggio - Non solo indagati, ma anche bocciati. Questa la sanzione decisa dal Consiglio scolastico dell'Itc ...

Lucca - bullismo a scuola : sei studenti indagati e perquisiti : 16.38 - Bocciatura già decisa per tre degli studenti indagati per le minacce al professore dell’Istituto tecnico di Lucca: episodi di bullismo, di violenza verbale, testimoniati da un video ripreso dai compagni di classe e poi diffuso in rete. Il Consiglio d'istituto di oggi ha confermato anche la sospensione fino al 19 maggio per altri due studenti coinvolti. I ragazzi sono indagati per concorso in violenza privata, minacce e tentato furto del ...

Offese a prof di Lucca : bocciati 3 bulli : La bravata costa cara. Saranno bocciati tre dei sei studenti quindicenni dell'istituto tecnico commerciale "Francesco Carrara" di Lucca, coinvolti nella vicenda delle Offese e minacce al professore di ...

Lucca - BULLI IN AULA CONTRO IL PROFESSORE/ La decisione del consiglio d'istituto : tre bocciati e due sospesi : LUCCA, PROFESSORE vittima di BULLIsmo all'Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Bullismo - offese e minacce a prof di Lucca : bocciatura per 3 studenti - : Il provvedimento è stato deciso dal consiglio d'istituto della scuola tecnica dove è avvenuto l' episodio di aggressione a un docente di italiano . Altri due ragazzi sono stati ammessi allo scrutinio ...

Bullismo : ecco la stangata del Consiglio di Istituto contro gli studenti di Lucca : Bocciatura per tre studenti coinvolti nella vicenda delle minacce al professore dell'Itc di Lucca, finite poi in rete. E' quanto ha deciso il Consiglio di Istituto riunitosi oggi. Per altri due ...

Bullismo - offese e minacce a prof di Lucca : bocciatura per 3 studenti : Bullismo, offese e minacce a prof di Lucca: bocciatura per 3 studenti Il provvedimento è stato deciso dal consiglio d'istituto della scuola tecnica dove è avvenuto l'episodio di aggressione a un docente di italiano . Altri due ragazzi sono stati ammessi allo scrutinio ma restano sospesi fino al 19 ...

Bullismo a Lucca : tre studenti bocciati e due sospesi per le offese al professore di Lettere : Lo ha deciso il consiglio di istituto riunitosi oggi. Stamattina, perquisizioni della polizia a casa dei ragazzi, sequestrati vestiti, cellulari e il casco da moto utilizzato per colpire il docente

Lucca - bulli contro il prof : bocciatura per tre di loro : Per tre degli studenti bulli coinvolti nella vicenda delle minacce al professore dell' Itc di Lucca ci sarà la bocciatura . Lo ha deciso il consiglio di istituto riunitosi oggi. Per altri due studenti ...

Bulli di Lucca - bocciarli non basta. Se venisse interdetto l’uso del cellulare? : di Benedetto Sembra che i tangheri di Lucca, quelli del video “Chi comanda qui”, verranno sospesi, sospensione che – date le modalità – porterà forse alla bocciatura. Quindi sarà una bocciatura per così dire, preterintenzionale. Come dire che un tale comportamento è passibile solo di sospensione, non di bocciatura. Valutazione che più avanti – spero di no – porterà a dire che sì, ma, però, tutto sommato sono ...

«Inginocchiati e mettimi sei» : bulli contro il prof a Lucca - arriva la bocciatura per tre di loro : Per tre degli studenti coinvolti nella vicenda delle minacce al professore dell'Itc di Lucca ci sarà la bocciatura. Lo ha deciso il consiglio di istituto riunitosi oggi. Per altri due...

Bullismo a Lucca : salgono a sei gli alunni indagati Video : Si annunciano dure conseguenze per i 6 giovani studenti coinvolti nel Video diventato virale del professore bullizzato da un alunno. Nell'Istituto ITC Carrara di #Lucca questa storia sta diventando un macigno difficile da digerire. Il preside ha rilasciato numerose interviste. Ci tiene a ribadire che per questa scuola si tratta di un fulmine a ciel sereno. Le avvisaglie c'erano state perché la classe aveva mostrato anche in precedenza segni di ...

Bulli Lucca - perquisiti gli indagati : sequestrati abiti - cellulari e il casco usato in classe : Sono state perquisite le abitazioni dei 6 studenti dell'istituto tecnico commerciale di Lucca che hanno umiliato e insultato un professore in classe mentre i compagni realizzavano dei video poi diffusi in rete. Il consiglio di classe ha proposto la bocciatura per 5 di loro.Continua a leggere