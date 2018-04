Lotta | Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 | Italia protagonista a Ruse

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : due podi per l’Italia! Giovanni Freni cede in finale - Simone Fidelbo domina i ripescaggi : Due podi e qualche passo falso per l’Italia nella seconda giornata del Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev, in programma a Ruse, in Bulgaria, fino a domenica 22 aprile con la partecipazione degli atleti under23. Nell’ultimo giorno dedicato alla Lotta greco-romana, Giovanni Freni ha ceduto in finale nella categoria -55 kg, portando a casa un comunque eccellente secondo posto dopo aver sconfitto in serie il bulgaro Jordan ...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : Giovanni Freni in finale nei -55 kg! Altri quattro italiani si contendono il terzo posto : Straordinaria prestazione per Giovanni Freni nel Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev. Nella prima giornata, dedicata alla Lotta greco-romana, l’azzurro è approdato in finale nella categoria -55 kg, dopo aver eliminato nell’ordine il bulgaro Jordan Yordanov, l’ungherese Jozsef Andrasi e l’altro magiaro Bence Kovacs. Ottima anche la prova di Mirco Minguzzi, che potrà giocarsi il terzo posto nella categoria -77 ...

Lotta - Frank Chamizo colpisce ancora : nuovo oro nei 74 kg nel torneo Kolov-Petrov. Forfait del turco Soner Demirtas : Frank Chamizo colpisce ancora. Dopo aver conquistato la finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov a Sofia (Bulgaria), il due volte campione del mondo e bronzo a Rio 2016 di Lotta continua a portare avanti con successo il suo programma nella nuova categoria di peso (74 kg). Il 25enne oggi infatti si è imposto grazie al Forfait nell’atto conclusivo del forte turco Soner Demirtas, campione d’Europa in carica a terzo ai ...

Lotta - Frank Chamizo scatenato : in Finale nei 74 kg al torneo Kolov-Petrov. Super sfida a Soner Demirtas : Frak Chamizo è letteralmente strepitoso e conquista la Finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Il due volte Campione del Mondo e bronzo olimpico a Rio 2016 si sta trovando a suo agio nella nuova categoria 74 chilogrammi (ha già vinto una competizione un mese fa in Ucraina) e oggi ha ribadito di essere una stella incredibile, un vero fenomeno della Lotta libera in grado di adattarsi ...