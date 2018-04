L’orgoglio del Cavaliere Il giorno del vaffa ai fabbricatori di odio

ilgiornale

(Di sabato 21 aprile 2018) "Potrebbero pulire i cessi, se fossero dipendenti di Mediaset". Silvio Berlusconi ieri sembrava John Wayne nel vecchio film di John Ford Un uomo tranquillo, l'uomo che rifiuta la rissa, ma che è costretto a togliersi la giacca e mettere ko l'arrogante che non conosceva limiti. Magari ci sarà stato anche un pizzico di tattica, forse anche il desiderio di farla finita e tagliare l'erba sotto le scarpe di Salvini alla ricerca di un accordo a tutti i costi e per questo fine mette ile Di Maio sullo stesso piano di petulanti ragazzi che non smettono di azzuffarsi. Alla pari. Alla pari un accidente, ha replicato Berlusconi. E ha inaugurato fatto inedito in una biografia politica istituzionale, talvolta ovattata il suoDay.nculo a tutto il teatrino psichiatrico pauperistico. Ai luoghi comuni innaffiati dai giornali che tifano Di Maio quando sostiene che cinque milioni di ...