Lock Me Out aiuta l’utente a ridurre la dipendenza dallo smartphone bloccando il

tuttoandroid

: Lock out. ?? gg Juve, rispetto ragazzi - El_Jarek : Lock out. ?? gg Juve, rispetto ragazzi -

(Di sabato 21 aprile 2018)Me Out è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di abbassare il proprio livello dine l'utilizzo in vari modi. L'app permette di bloccare l'uso del dispositivo per un certo tempo con dei pulsanti rapidi, schedulare il blocco del terminale a un determinato orario o in una specifica fascia oraria, pianificare dei periodi di blocco di utilizzo giornalieri oppure automaticamente in base all'utilizzo. L'articoloMe Outl’utente alail dispositivo proviene da TuttoAndroid.