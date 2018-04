Lo Spitzenkandidat e il paradosso della democrazia

huffingtonpost

(Di sabato 21 aprile 2018). Se non avete mai sentito questo termine non preoccupatevi, non siete i soli.In tedescoen significa letteralmente "i candidati-guida" che i partiti selezionano come loro favoriti.Con un processo simile ma ancora non codificato, ad esempio, nel 2014 Jean-Claude Juncker è diventato PresidenteCommissione Europea, quindi, di fatto, la presidenzaCommissione è stata conferita al leader del partito con maggior numero di seggi in Parlamento. La critica che arriva dagli Stati Membri è che il candidato viene quindi imposto al Consiglio e al Parlamento con un processo decisionale guidato dai partiti, anzi dai gruppi parlamentari a seguito delle elezioni. Un accordo, una specie di stretta di mano. Ad un anno dalle elezioni europee, il dibattito su questo metodo si sta riaprendo. Il 7 febbraio scorso Antonio Tajani, nel commentare il ...