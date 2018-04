LIVE Moto2 | GP Americhe 2018 in DIRETTA | Sam Lowes si prende la vetta a 10 dal termine

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Mattia Pasini anticipa la pioggia e precede Marquez - Lowes e OLIVEira - settimo Bagnaia : In questo sabato del Gran Premio delle Americhe 2018 di Austin era tanto attesa la pioggia che, effettivamente, è arrivata negli ultimi minuti della terza sessione di prove libere della Moto2. Nel resto del turno, comunque, si sono viste diverse cose interessanti. In prima posizione si è classificato il nostro Mattia Pasini (Kalex Italtrans) che, dopo aver faticato a lungo, ha piazzato un ottimo 2:11.135. Alle spalle del romagnolo tuttavia, ci ...

LIVE Moto2 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : nella FP3 miglior tempo di Mattia Pasini su Marquez e Oliveira - settimo Bagnaia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP delle Americhe 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si partirà alle ore 17.

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda Miguel OLIVEira davanti a Sam Lowes e Alex Marquez. Nono Mattia Pasini : Miguel Oliveira ha chiuso in testa alla classifica le prove libere 2 del GP delle Americhe di Moto2. Il portoghese della KTM si è confermato il più veloce della classe intermedia anche nel pomeriggio di Austin, piazzando un tempo di 2’11″104, un secondo netto meglio di quanto fatto registrare nella prima sessione. La classifica però è molto corta, perché alle sue spalle, in pochi millesimi, ci sono il britannico Sam Lowes (Swiss ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Miguel OLIVEira vola e precede Marquez e Lecuona - problemi per gli italiani : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) chiude nel migliore dei modi la prima sessione di prove libere della Moto2 del Gran Premio delle Americhe di Austin, in Texas, e non solamente perchè ha fissato il giro più veloce con il tempo di 2:12.104. Il terzo classificato del Gran Premio di Argentina, infatti, ha inanellato una serie di giri davvero impressionante, dimostrando di avere a disposizione un ritmo difficile da tenere per tutti ...

LIVE Moto2 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP delle Americhe di Moto2. È il terzo appuntamento della stagione e fin qui i piloti italiani l’hanno fatta da padroni. In Qatar è stato Francesco Bagnaia a vincere; in Argentina Mattia Pasini, che si è così preso anche la leadership del Mondiale. Ci riproveranno qui, su un circuito insidioso come quello di Austin. Gli avversari da cui guardarsi sono sempre gli stessi. ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Italia ancora in trionfo! Vittoria di Mattia Pasini davanti a Xavi Vierge e Miguel OLIVEira : L’Italia sale ancora sul gradino più alto del podio nella Moto2. Nel GP di Argentina Mattia Pasini conquista la sua seconda Vittoria in carriera nella categoria, trionfando sul circuito Termas de Río Hondo dopo una gara perfetta. Sul podio di giornata salgono poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel Oliveira. Pasini si prende così anche la leadership della classifica del Mondiale, davanti ad altri due Italiani, Lorenzo Baldassarri, ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamento in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DELLA MOTOGP Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Argentina della Moto2 sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo l’ottimo esordio per i colori italiani del GP di Losail, con la doppietta Francesco Bagnaia-Lorenzo Baldassarri, si torna a gareggiare con la chiara intenzione di ribadire che in questa stagione i nostri rappresentanti saranno protagonisti ad ogni occasione. Si ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : Oliveira in vetta alle FP3 su pista umida. Baldassarri è terzo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale Moto2. Parte la caccia alla pole position sul circuito di Termas de Rio Hondo, l’Italia vuole fare la voce grossa con Francesco Bagnaia e Mattia Pasini ma non mancano gli avversari che proveranno a metterli in difficoltà e a strappare le migliori posizioni sulla griglia di ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Argentina di Moto2. È il secondo appuntamento della stagione: dopo la prima gara in Qatar, oggi si torna in pista per testare il circuito di Termas de Río Hondo in vista del prosieguo del weekend. La caccia è a Francesco Bagnaia, vincitore a Losail. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 fa sul serio anche in ottica Mondiale e ha già battuto il primo colpo. Vedremo se Alex ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia sfida Alex Marquez - avvio rovente a Losail. Lo spagnolo il più veloce nel warm-up : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale Moto2 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonistI cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà ...

