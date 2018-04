L’Isola di Pietro | la seconda stagione ci sarà Ecco la conferma

Rosa Perrotta mamma? Il desiderio dopo L’Isola e le nozze con Pietro : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta vuole diventare mamma: l’ultimo desiderio e il matrimonio con Pietro La proposta di matrimonio è arrivata. Rosa Perrotta ha ricevuto l’anello di fidanzamento da Pietro Tartaglione proprio durante la diretta della finale dell’Isola dei Famosi. Ora tutti sono ansiosi di capire come, quando e dove verranno celebrate le nozze. In […] L'articolo Rosa Perrotta mamma? Il desiderio dopo ...

Rosa Perrotta e Pietro si sposano! La proposta in diretta alL’Isola : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: proposta di matrimonio all’Isola dei Famosi Pietro Tartaglione ha chiesto a Rosa Perrotta di sposarlo in diretta nello studio dell’Isola. Dopo che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è sceso lungo la scalinata dello studio di Cologno Monzese, ha abbracciato immediatamente la sua fidanzata ricoprendola di baci. I due sembravano non volersi più staccare tanto che è servita Alessia Marcuzzi ...

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sulL’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Pietro Tartaglione lancia un messaggio a Rosa Perrotta dopo L’Isola : Isola dei Famosi: la promessa di Pietro Tartaglione per Rosa Perrotta Pietro Tartaglione è tornato a rimarcare sui social quanto comunicato a Rosa Perrotta ieri sera. La diretta dell’Isola dei Famosi ha regalato infatti all’ex tronista una sorpresa molto gradita: Rosa è riuscita a parlare con il fidanzato. Pochi secondi di conversazione per i due ex protagonisti di Uomini e Donne che sono serviti però al corteggiatore per ...

Rosa Perrotta alL’Isola fa un’ammissione su Pietro Tartaglione : Isola dei Famosi: le parole di Rosa Perrotta su Pietro Tartaglione Siamo giunti quasi alla fine di quest’edizione dell’Isola e i concorrenti cominciano ad avvertire come insostenibile la lontananza dai propri cari. È sempre più frequente, infatti, che i naufraghi si abbandonino a lunghi sfoghi in cui palesano la mancanza delle persone più importanti della loro vita. Questa volta è toccato a Rosa Perrotta abbandonarsi alla malinconia e a fare ...

L’Isola dei Famosi : Pietro Tartaglione difende Rosa Perrotta : Pietro Tartaglione prende le difese di Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi Mara Venier durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha chiesto a Elena Morali e Rosa Perrotta cosa avessero fatto nella loro vita per permettersi di attaccare Alessia Mancini e un sapiente uomo di spettacolo come Nino Formicola. Elena Morali ha partecipato a La Pupa e il Secchione su Italia1, è diventata famosa per una storia d’amore con ...

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è alL’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino : “Poi hanno bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Uomini e donne - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi dopo L’Isola dei famosi : Profumo di fiori d’arancio per Rosa Perrotta (QUI chi è) e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e donne fa progetti per il futuro che si realizzeranno non appena la ex tronista rientrerà dall’Honduras, dove è attualmente impegnata come concorrente de L’isola dei famosi. A rivelare in esclusiva la grande notizia è lo stesso Pietro a Uomini e donne Magazine, nel primo numero in edicola giovedì 8 marzo: Non resisto più ...

Rosa Perrotta - il pianto alL’Isola per il fidanzato Pietro Tartaglione. In Honduras arriva una lettera e - davanti alle telecamere - la naufraga scoppia in lacrime : Lacrime all’Isola dei famosi per Rosa Perrotta. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” è scoppiata in un pianto a dirotto dopo aver ricevuto una lettera del suo fidanzato, l’avvocato campano Pietro Tartaglione, conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi. Il motivo è presto detto. La giovane ha da poco compiuto 30 anni e proprio sull’isola le è stata recapitata una lettera che il suo ...

Rosa Perrotta in lacrime alL’Isola dei Famosi : il fidanzato Pietro Tartaglione le fa una sorpresa : Rosa Perrotta festeggia il compleanno all’Isola dei Famosi: la naufraga scoppia a piangere dopo la sorpresa del fidanzato Pietro Tartaglione Un compleanno decisamente diverso quello di quest’anno per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha festeggiato infatti sull’Isola dei Famosi i suoi 30 anni, lontano da famiglia e fidanzato. A consolarla, però, c’ha […] L'articolo Rosa Perrotta in lacrime ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori dopo L’Isola? : L’Isola dei Famosi, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta vogliono un figlio? È l’edizione più turbolenta e movimentata di tutta la sua storia. L’Isola dei Famosi, quest’anno, non è partita con il piede giusto. Se dal punto di vista degli ascolti non vi è nulla da eccepire, da quello dei contenuti invece spunta qualche perplessità. Le polemiche, dopo soli trenta giorni, si sono moltiplicate senza dimenticare il caso canna-gate che vede ...