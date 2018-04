L’impresa del Benevento che ci ricorda la favola Reggina | Puggioni e Viola | i migliori di

LIVE Blandamura-Murata - Mondiale boxe WBA pesi medi in DIRETTA. Sioux per L’impresa nella tana del Samurai : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ryota Murata vs Emanuele Blandamura, Mondiale WBA dei pesi medi. Il pugile italiano ha di fronte a sé l’occasione della vita: incrociare l’ostico giapponese con la possibilità di vincere la cintura di una delle quattro sigle di riferimento del mondo della boxe. Il 38enne friulano ha aspettato questo momento per tutta la carriera e ora può davvero laurearsi Campione del Mondo riportando in ...

Emanuele Blandamura - L’impresa della vita per riportare il Mondiale in Italia : che sfida a Ryota Murata! : Serve l’impresa della vita nell’appuntamento più importante, bisogna tirare fuori gli artigli e cercare di sbranare l’avversario, si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Emanuele Blandamura ha aspettato questo momento per tutta la carriera, da quando è salito sul ring per la prima volta ormai venti primavere fa si è ripromesso che avrebbe combattuto per laurearsi Campione del Mondo e dopo un lungo peregrinare il sogno ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara juniores in DIRETTA. L’Italia dei fenomeni a caccia delL’impresa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara a squadre riservata alle juniores. Mattinata totalmente dedicata alle under 16, il futuro scende in pedana al PalaArrex per un grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista: i fenomeni della classe 2003 (Asia D’Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa) supportati dalla piccola Alessia Federici hanno tutte le carte in regola per ...

Ascolti tv - oltre 7 - 6 milioni di telespettatori per L’impresa della Roma contro il Barcellona : L’impresa della Roma, che ribalta il risultato dell’andata contro il Barcellona di Messi e si qualifica alle semifinali di Champions League, è stata un trionfo anche dal punto di vista televisivo. Il match ha fatto il pieno di Ascolti su Canale 5 con 7 milioni 680mila telespettatori e il 28.34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction Questo nostro amore 80, con Neri Marcorè e Anna Valle, ha raccolto 3 milioni 805mila ...

Roma-Barcellona - il tweet della Juventus dopo L’impresa giallorossa [FOTO] : Roma-Barcellona, impresa clamorosa dei giallorossi nella gara di Champions League valida per i quarti di finale, risultato storico e qualificazione in semifinale, adesso la squadra di Di Francesco si candida ad essere ancora più protagonista. Poco dopo il successo della Roma è arrivato anche il tweet da parte della Juventus: “Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di ...

Roma-Barcellona - tutte le FOTO delL’impresa storica : il delirio finale [GALLERY] : 1/13 LaPresse ...

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 0-0 - i giallorossi a caccia delL’impresa al Camp Nou : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio Olimpico. La Roma è tornata tra le otto grandi ...

Todis Lido di Ostia Futsal (A2) : l’uomo delL’impresa è Ugherani : Roma – E’ l’uomo che ha fatto fare al Todis Lido di Ostia Futsal un ulteriore passo verso la storia. Gabriele Ugherani, ultimo o laterale classe 1994, si è goduto una Pasqua dolcissima. E ha permesso alla squadra di mister Roberto Matranga di fare altrettanto. Il suo gol dopo quasi quattro minuti del primo tempo supplementare, nella decisiva semifinale play off di ritorno sul campo dei calabresi dell’Odissea 2000, è valso il 3-2. Vittoria ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Danimarca - Azzurre a caccia delL’impresa contro le forti danesi : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (mercoledì 21 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare una partita per il nostro futuro nel torneo: il match contro la Danimarca. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff avendo totalizzato, per il momento, 2 vittorie e 5 sconfitte. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfiora L’impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end : L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissime al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di Curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud - sfida durissima per le azzurre! Serve L’impresa : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : l’Italia affronta la Russia - serve L’impresa delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match della sesta sessione dei Mondiali di Curling femminile di North Bay (Canada). l’Italia ha ottenuto fino ad esso una vittoria, all’extra-end con la Scozia, e due nette sconfitte con Stati Uniti e Svezia. La squadra capitanata da Diana Gaspari avrà quindi bisogno di una vittoria quest’oggi per risalire la classifica. Le azzurre troveranno di fronte però un’avversaria del calibro ...

