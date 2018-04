Le Vibrazioni a Radio2 Live per un concerto esclusivo : Indietro 21 aprile 2018 2018-04-21T15:18:35+00:00 ROMA – Venerdì 27 aprile alle 22. Le Vibrazioni saranno grandi protagonisti sul palco di Radio2 Live per un attesissimo. Sul palco la band proporrà gli indimenticati successi e alcuni brani del nuovo progetto discografico ‘V’, il quinto, uscito in concomitanza con il Festival di Sanremo. Ad accompagnarli, in uno […]