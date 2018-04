Le partite della 34ª giornata di Serie A : Oggi scendono in campo Roma, Fiorentina e Milan, domani sarà il turno di Juventus-Napoli The post Le partite della 34ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite della Nigeria - il calendario completo. Date - programma - orario d'inizio e tv : come seguire le Super ... : Previste le dirette streaming sul sito di Mediaset. DIRETTA LIVE scritta su OASport con cronaca minuto per minuto, in tempo reale, per non perdersi nemmeno un istante delle partite della Nigeria.

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite della Tunisia - il calendario completo. Date - programma - orario d'inizio e tv : come seguire le Aquile ... : Previste le dirette streaming sul sito di Mediaset. DIRETTA LIVE scritta su OASport con cronaca minuto per minuto, in tempo reale, per non perdersi nemmeno un istante delle partite della Tunisia. , ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite della Nigeria - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire le Super Aquile : La Nigeria ha tutte le carte in regola per ben figurare ai Mondiali 2018 di Calcio. Le Super Aquile, dopo un convincente percorso di qualificazione, hanno strappato il biglietto per la rassegna iridata che si svolgerà in Russia e si presenteranno con l’ambizione di passare la fase a gironi e accedere agli ottavi di finale. La missione è assolutamente alla portata degli africani, inseriti in Gruppo D davvero molto ostico ma in cui possono ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite della Tunisia - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire le Aquile di Cartagine : La Tunisia vuole fare saltare il banco ai Mondiali 2018 di Calcio dove cercherà di essere tra le protagoniste cercando di approdare agli ottavi di finale. Le Aquile di Cartagine cercheranno di essere la grande rivelazione della rassegna anche se il passaggio del turno sarà molto complicato. Il Gruppo G con Inghilterra, Belgio e Panama è davvero molto complesso: gli africani esordiranno lunedì 18 giugno proprio contro i maestri inglesi, poi ...

Playoff NBA 2018/ Le partite della notte : Boston - Toronto e New Orleans vogliono il 2-0 : I Playoff NBA 2018 proseguono con gara-2 a Boston, Toronto e Portland: i Pelicans hanno vinto in Oregon e dunque hanno girato il fattore campo, nelle altre due serie è 1-0 interno(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Le partite della 33ª giornata di Serie A : L'ultimo turno infrasettimanale di questo campionato inizia stasera alle 20.45 con Inter-Cagliari The post Le partite della 33ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Playoff NBA 2018/ Le partite della notte : Philadelphia Miami - Golden State San Antonio (gara-2) : Continuano i Playoff NBA 2018: nella notte italiana tra lunedì e martedì si gioca gara-2 di Philadelphia-Miami e Golden State-San Antonio, le squadre di casa sono in vantaggio per 1-0(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Le partite della 32esima giornata di Serie A : Dopo le prime partite di ieri oggi tocca a a Milan-Napoli e Juventus-Sampdoria, in attesa del derby Lazio-Roma di questa sera The post Le partite della 32esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Le partite della 32esima giornata di Serie A : Il Cagliari ha battuto l'Udinese, il Genoa ha vinto contro il Crotone e stasera gioca l'Inter The post Le partite della 32esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Le partite della 32esima giornata di Serie A : Si comincia oggi pomeriggio con Cagliari-Udinese, per domani sera è in programma il derby di Roma The post Le partite della 32esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Calendario Serie A - tutte le partite della 32ma giornata : programma - orari e tv. Come seguirle in tempo reale e Diretta Streaming : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà la 32^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Fine settimana davvero fondamentale per le sorti del campionato, la classifica potrebbe uscirne rivoluzionata. Si infiamma lo scontro a distanza tra Juventus e Napoli per lo scudetto: sfida durissima per i partenopei impegnati con il Milan a San Siro domenica pomeriggio, i bianconeri replicheranno contro la Sampdoria alle ore 18.00 dopo aver sfiorato ...

Serie A - le partite della 31ª giornata : Oggi se ne giocano sei: si inizia alle 12.30 con Torino-Inter The post Serie A, le partite della 31ª giornata appeared first on Il Post.

Le partite della 31ª giornata di Serie A : Nel primo anticipo la Juventus ha vinto a Benevento; alle 18.00 c'è Roma-Fiorentina e alle 20.45 il derby di Genova The post Le partite della 31ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.