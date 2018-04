Le mosse di Salvini per far saltare i piani del Quirinale

ilgiornale

(Di sabato 21 aprile 2018) Per ragioni diverse, ma forse con interessi in parte convergenti, Luigi Di Maio e Matteohanno davvero fatto quanto era nelle loro possibilità per provare a tenere in vita il mandato esplorativo del presidente del Senato. Le consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati avevano infatti paletti ben delineati dal Colle e prevedevano la verifica di una possibile intesa tra il centrodestra e il M5s. Archiviata l'esplorazione della seconda carica dello Stato, dunque, ilha accantonato anche quello schema di gioco ed è ora intenzionato a verificare la possibilità di una collaborazione tra M5s e Pd.Uno scenario, questo, che evidentemente non fa gioco né a Di Maio né a. Per il primo, infatti, sarà quasi impossibile continuare a proporsi come candidato premier, anche nel caso - che al momento pare improbabile - che possa ottenere dal Colle il mandato esplorativo. Che ...