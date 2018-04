Le maestre senza laurea rischiano il posto

huffingtonpost

(Di sabato 21 aprile 2018) Con il parere dell'Avvocatura dello Stato sono cadute definitivamente le speranze per i duemila trae maestri(che hanno fatto ricorso) colpiti dalla sentenza del Consiglio di stato del dicembre scorso: verranno subito esclusi dalle graduatorie per il ruolo.Ma a rischio sono molti di più: secondo i sindacati, con l'arrivo nei prossimi mesi delle sentenze da parte dei Giudici del lavoro e dei Tar, ilè potenzialmente a rischio per 10-15 mila diplomati magistrali e tra questi ci sono 5.665 persone, già di ruolo, che negli anni hanno maturato anzianità ed esperienza e spesso hanno fatto scelte di vita importanti (come trasferirsi da una regione all'altra) per non perdere la cattedra. La loro sfortuna è stata che il contratto da loro firmato conteneva una clausola risolutiva espressa che ne mette a rischio ila tempo ...