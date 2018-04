Le foto in cella per raccontare libertà e legalità

Come recuperare foto cancellate Android : Avete sbadatamente eliminato delle immagini che non dovevate e ora siete disperati e cercate Come recuperare foto cancellate su Android. Non so quante volte mi è capitato di ricevere richieste di aiuto del tipo: “ho cancellato per errore alcune foto dal mio cellulare, posso recuperarle?“, “ho per sbaglio cancellato un video, posso in qualche modo recuperarlo?” e simili. In realtà recuperare foto, video, file e documenti ...

Rimuovere - cancellare e spostare Oggetti da foto ed Immagini : Rimuovere, cancellare e spostare Oggetti da Foto ed Immagini Photo Background Remover aiuta a pulire gli scatti digitali dallo sfondo indesiderato in modalità batch. La rimozione manuale viene eseguita con l’aiuto di two marker: un marker rosso viene utilizzato per definire l’area dello sfondo da Rimuovere, mentre il marker verde seleziona l’area che rimane invariata. […]

“WhatsApp salva queste vostre foto” : l’allarme che sta spaventando gli utenti. Se pensate che sia sufficiente cancellare le immagini “particolari” per essere al sicuro - sappiate che vi sbagliate. E di grosso : A chi di voi è mai capitato di ricevere sul telefonino delle immagini “riservate”, di quelle che non vanno decisamente mostrate agli altri? Che si tratti di foto compromettenti di serate un po’ troppo sopra le righe o istantanee sexy (se non proprio esplicite) di fidanzate, mogli e spasimanti (ovviamente vale anche per l’altro sesso), esistono contenuti che sarebbe meglio rimanessero privati e che ci fanno ...

Come recuperare foto cancellate da qualsiasi supporto : Hai cancellato per sbaglio le foto che avevi conservato con tanta cura sul PC? Sul tuo smartphone ti ritrovi cancellate le foto che avevi realizzato alla festa di compleanno o all’anniversario? In questi casi non farti prendere dal panico e utilizza uno dei programmi o delle app consigliate in questa guida per recuperare foto cancellate […] Come recuperare foto cancellate da qualsiasi supporto

Millie Bobby Brown : ha cancellato le foto di Jacob Sartorius da Instagram dopo un presunto tradimento del fidanzato : Sarebbe già finita la storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius, che stavano insieme ufficialmente da tre mesi. [arc id=”e6f8810d-ab43-46a8-a25d-95d5b8982d10″] Non ci sono conferme da parte dei due diretti interessati, ma l’attrice di “Stranger Things” (hai visto la cifra incredibile che guadagnerà per la terza stagione?) ha cancellato tutte le foto con il fidanzato che aveva pubblicato su ...

Come recuperare foto - video e audio WhatsApp cancellati anche dopo mesi : ora è possibile : Ottime notizie per chi vuole recuperare foto, video e audio WhatsApp cancellati per sbaglio nella memoria del telefono, e il tutto anche dopo mesi dalla loro ricezione. Senza clamori, l'applicazione di messaggistica nelle sue ultime versioni Android 2.18.106 e 2.18.110 ha introdotto questa nuova funzione non di poco conto ma cerchiamo di capire esattamente di che cosa si tratta. La situazione, fino a questo momento, era la seguiente: WhatsApp ...

Come cancellare foto duplicate iPhone : L’avvento dei servizi cloud ha aumentato la possibilità di archiviare le foto senza intaccare la memoria interna del dispositivo. Basti pensare a Google foto e la sua archiviazione illimitata, sul quale abbiamo effettuato un video al riguardo. Tuttavia, è aumentata anche la possibilità di accumulare foto uguali nei vari servizi di cloud e nella memoria del nostro iPhone. Si tratta di un vero e proprio spreco di spazio prezioso, non ...

Chiara Ferragni - troppo tardi : ecco il tatuaggio dedicato a Leone prima mostrato sui social e poi cancellato. C’era anche la spiegazione di quell’omaggio al figlio impresso sulla pelle : la foto che pochi hanno potuto vedere : Dopo quelle 24 ore di stop ai social causa parto, Chiara Ferragni è tornata sui social più ‘scatenata’ che mai. Il 19 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta di Leone, il figlio che ha avuto da Fedez, e, a parte una breve parentesi, il suo profilo Instagram pullula di scatti, video e Stories. anche con il nuovo arrivato in famiglia, è chiaro. La gioia dei due neo genitori è incontenibile e così ogni occasione è ...

Cancellarsi Da Facebook Senza Perdere foto - Chat E Conversazioni : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Prima però scarica sul tuo computer tutti i contenuti che hai caricato sul social network (Foto, video, commenti, Chat, Conversazioni, Messenger) Come scaricare un backup di Facebook Nuovo giorno, nuova guida dedicati ai lettori di YLU e appassionati di social network. Oggi in particolare andremo a […]

Ecco “Icona Nucleus” - l’auto del futuro è già qui : una “navicella spaziale” ipertecnologica [foto e VIDEO] : 1/8 ...

Oxford chiede scusa per foto donna che cancella scritta su 8 marzo : Sophie Smith, professore associato di teoria politica all'università, ha diffuso su Twitter l'immagine …

“Neanche con un fiore” - donne schiaffeggiate da petali e steli nel foto-progetto contro la violenza di Ale Fruscella : Come recita un celebre detto: "Le donne non si toccano neanche con un fiore". Eppure, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (pubblicati nel settembre 2017) la violenza fisica o sessuale colpisce più di un terzo delle donne nel mondo (35%) e la violenza domestica inflitta dal partner è la forma più comune (30%). "Un problema mondiale di salute pubblica di proporzioni epidemiche", lo aveva definito ...

Karina Cascella - chi è il fidanzato?/ Un nuovo amore : “Con te guardo il mare per la prima volta!” - foto : Karina Cascella, l'opinionista di Barbara d'Urso trova l'amore tra le braccia di un misterioso fidanzato, ecco la Fotografia su Instagram e la bellissima dedica che non lascia dubbi.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Ballando con le stelle - Francisco Porcella concorrente : scheda e foto : Francisco Porcella è il surfer sardo-hawaiano che da sabato 10 marzo scenderà in pista per misurasi con gli avversari ballerini di