Le donne fanno meno sport | ma hanno una vita più sana

Modulblok : “Per noi gli ingegneri sono donne e fanno la differenza” : E chi lo dice che le donne non posso fare gli ingegneri ed anzi dirigere un team di colleghi maschi? La prova la offre Modulblok di Amaro (UD) che, nel nutrito team ad alta specializzazione del suo ufficio tecnico, di donne ingegnere ne ha addirittura tre di cui una è una figura di vertice della struttura. «I nostri modelli di approccio esigono menti giovani e preparate – dichiara Mauro Savio amministratore unico dell’azienda friulana ...

La teoria del “santone” indiano : “Le donne che indossano i jeans fanno figli transessuali” : Rajith Kumar, docente di botanica al Sree Sankara College, sostiene che le donne che indossano jeans hanno maggiori probabilità di mettere al mondo figli che diventeranno trans...Continua a leggere

Storie di Milano. donne e uomini che fanno scelte differenti : C’è un mondo di Storie che raccontano spaccati differenti di una stessa città. Ci sono Storie che spesso non si

Le donne che pedalano fanno più sesso : I benefici di un allenamento costante sono già noti da tempo: fare sport fa sentire meglio, rasserena il pensiero e incentiva il buonumore. Un nuovo studio, però, svela come un preciso sport possa aumentare il desiderio sessuale nel genere femminile: nello specifico, è stato dimostrato che le donne che pedalano ad alta intensità fanno più sesso , si sottopongono all'incontro erotico ...

Uomini e donne - Eugenio e Francesca fanno il “bis” : saranno di nuovo genitori : Cicogna in arrivo a “Uomini e Donne”. E stavolta in casa di una delle coppie più amate del programma di Canale 5. Eugenio Colombo e

Milo - donne fanno paura - ci vuole amore : ANSA, ROMA 8 MAR - Sandra Milo, 85 anni, è sempre una ragazzina piena di vita che le cose non le manda a dire. E alla Casa del Cinema, dove ha ricevuto dalle mani di Laura Delli Colli il Nastro d'...

Le Iene fanno un scherzo a un ex tronista di Uomini e donne : Uomini e Donne: Le Iene abbandonando Samuele in Croazia Se siete sempre stati dell’idea che i personaggi di Uomini e Donne e del Grande Fratello debbano andare a zappare la terra, beh gli inviati de Le Iene hanno accontentato questo vostro desiderio. In che modo? Organizzando un terribile scherzo ai danni di Samuele Mecucci, ex tronista di Maria De Filippi, e Raoul Tulli, ex abitante della casa più spiata d’Italia. I due sono stati ...

8 marzo : il sondaggio - alle donne 24 ore non bastano - 80% in affanno : Equilibriste a cui le giornate di 24 ore non bastano più. Conciliare gli impegni di madre, moglie, figlia e lavoratrice rappresenta una sfida per le donne moderne, moltiplicando stress, ansia e insoddisfazione. Lo rivela un sondaggio Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) realizzato per l’AdnKronos Salute in vista dell’8 marzo, cui hanno partecipato circa 500 donne: l’80% vive con difficoltà il fatto di ...

Per la Bbc sul grande schermo le donne fanno sempre più da da 'sfondo' : Pochissimi però in tuto il mondo sono diretti da donne, e tra questi solo uno ha vinto l'Oscar come miglior film: 'The Hurt Locker' di Katherine Bigelow, che tuttavia non passa il Bechdel Test'. Foto:...

Olimpiadi invernali - le staffette italiane fanno il pieno : argento nello short track donne - bronzo della mista nel biathlon : Dopo tre giorni di digiuno, l’Italia torna a gioire alle Olimpiadi di Pyeongchang. Merito delle staffette azzurre di short track e biathlon. Arianna Fontana e compagne hanno conquistato l’argento in una finale rocambolesca con cadute, penalità e minuti di attesa dopo il traguardo per avere l’ordine d’arrivo ufficiale. La staffetta mista del biathlon azzurro è arrivata invece terza, battendo la Germania, mostro sacro della specialità. Diventano ...

Olimpiadi invernali - le staffette italiane fanno il pieno : argento nello short track donne - bronzo della mista nel biathlon : Dopo tre giorni di digiuno, l’Italia torna a gioire alle Olimpiadi di Pyeongchang. Merito delle staffette azzurre di short track e biathlon. Arianna Fontana e compagne hanno conquistato l’argento in una finale rocambolesca con cadute, penalità e minuti di attesa dopo il traguardo per avere l’ordine d’arrivo ufficiale. La staffetta mista del biathlon azzurro è arrivata invece terza, battendo la Germania, mostro sacro della specialità. Diventano ...

Dalla Nuova Zelanda al resto del mondo - chi sono le donne che fanno i videogiochi : ... tra i tweet con questo hashtag possiamo trovare anche streamer , ragazze che giocano ai videogames in diretta su piattaforme di streaming come Twitch o YouTube, e giornaliste. L'aspetto più ...