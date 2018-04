Lavoro | ' La città di Catania è una polveriera pronta a scoppiare per le vertenze'

Terremoto : Gelmini - a Lavoro per dare risposte a cittadini : Roma, 10 apr. (AdnKronos) - “Ancora un forte sisma in centro Italia, e il pensiero fugge inevitabilmente alla notte del 24 agosto 2016, ad Amatrice, e ai terremoti che nei mesi successivi hanno colpito regioni bellissime del nostro Paese. Paura, angoscia, precarietà. Solidarietà dal gruppo Forza Ita

Progetti di alternanza scuola-Lavoro con l'Associazione per Terni città universitaria : l'Associazione culturale per Terni città universitaria propone agli studenti anche il progetto "La scienza della vita: malattia di Alzheimer" con percorsi didattici educativi presso il servizio di ...

Di Biase : inizio nuovo viaggio con emozione. A Lavoro per cittadini - Roma e buona regione : Roma – Di Biase: al fianco di Zingaretti, Leodori e gruppo Pd Roma – Di seguito le parole di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd. “Oggi è iniziata l’XI legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Con grande emozione -e grande responsabilità- inizio questo nuovo viaggio. Al fianco del presidente Zingaretti. Di Daniele Leodori e di tutto il gruppo del PD regionale. Ora a lavoro per i cittadini. Per #Roma e ...

Pasqua - esercito al Lavoro : 7mila militari per sicurezza delle città : Sono circa settemila i militari dell'esercito al lavoro nelle piazze delle maggiori città italiane nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", condotta in concorso con le forze dell'ordine. A riferirlo il ministero della Difesa che comunica inoltre che l'esercito, con quattromila soldati, continua anche in questi giorni il suo impegno in 15 Paesi esteri, per contribuire alla sicurezza.

Reddito solidale in cambio di Lavoro per la città : la proposta del sindaco di Berlino : Un Reddito solidale di cittadinanza, da garantire ai disoccupati che volontariamente si mettono a disposizione per svolgere lavori socialmente utili. E’ la proposta avanzata quasi provocatoriamente dal sindaco di Berlino, Michael Müller, e che nell’ultima settimana è diventata il fulcro del dibattito politico tedesco, dividendo soprattutto i socialdemocratici. Da una parte la corrente moderata di Olaf Scholz, fresco vice-cancelliere, ...

Il capoLavoro della Giunta Sala : il barcone dei migranti arriverà in pieno agosto - con la città deserta : ... con le strade deserte e un grande piano per il trasferimento che come anticipato ieri da Repubblica ricorderà la task force che tredici anni fa ha scortato al museo della Scienza e della Tecnica il ...

Il 60% dei giovani disoccupati non vuole cambiare città per un posto di Lavoro : La fotografia della mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni scattata in base ai dati del 2016

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito di cittadinanza? Se aiuta Lavoro - perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Salvini - sì a reddito cittadinanza se fa ripartire Lavoro : ANSA, - MILANO, 26 MAR - "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Con Di Maio "non ne abbiamo mai parlato, non abbiamo mai parlato di governo e di programmi, per serietà ...

Lega-M5s - Salvini : "Di Maio è affidabileOk reddito di cittadinanza se rilancia il Lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

