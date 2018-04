Lavoro | a rischio mille posti tra Puglia e Basilicata | il caso Natuzzi

Tasse terremoto - Cgil : quanti posti di Lavoro a rischio per una decisione intollerabile : L'Aquila - Lunedì la Cgil in piazza ci sarà. Parteciperà con le proprie strutture e i propri lavoratori alla manifestazione aquilana contro l’assurda richiesta di restituire le Tasse che lo Stato e il governo italiano (con una legge conquistata con la mobilitazione e la lotta ed approvata dal Parlamento) avevano deciso di non chiedere alle imprese di un territorio martoriato da un terremoto. Per smuovere un governo che finora ...

L'allarme dell'Ocse - i robot metteranno a rischio 66 milioni di posti di Lavoro : Il 14% dei posti di lavoro oggi disponibili nei paesi membri dell'Ocse sarà presto minacciato dall'avanzare delle tecnologie robotiche. In totale, evidenzia uno studio firmato dalla stessa ...

Auchan chiude ipermercati : a rischio centinaia di posti di Lavoro Video : #Auchan chiude, senza preavviso, gli ipermercati di Napoli e Catania. Una vera e propria doccia fredda ha accolto i lavoratori che vedono messi a rischio centinaia di posti di lavoro [Video] dall’improvvisa decisione dell’azienda francese di vendere l'ipermercatiodi via Argine a Napoli, dove sono impiegate 138 persone, e di chiudere il centro La Rena di Catania, che da' lavoro a 108 dipendenti. Immediate le reazioni dei sindacati che hanno ...

Ocse : 66 milioni di posti di Lavoro ad alto rischio di automazione : Roma, 3 apr. , askanews, Nelle economie avanzate l'equivalente di 66 milioni di lavoratori, quasi uno su 6, sono ritenuti ad 'elevato rischio di automazione'. Lo afferma l'Ocse in base ad una analisi ...

Ocse : 66 milioni di posti di Lavoro ad alto rischio di automazione : Roma, 3 apr. , askanews, - Nelle economie avanzate l'equivalente di 66 milioni di lavoratori, quasi uno su 6, sono ritenuti ad "elevato rischio di automazione". Lo afferma l'Ocse in base ad una ...

AUCHAN CHIUDE A NAPOLI E CATANIA/ Ipermercato venduto all'improvviso : centinaia di posti di Lavoro a rischio : AUCHAN CHIUDE a NAPOLI e CATANIA: l'Ipermercato è stato venduto ai francesi di Sole 365 senza che i sindacati venissero avvisati. Adesso a rischio ci sono centinaia di posti di lavoro.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:57:00 GMT)

"Uccisi da Amazon" : 10 mila posti di Lavoro a rischio : In America parlano di “Death by Amazon”, ossia di commercio tradizionale “ucciso da Amazon”, ma anche in Italia stiamo sperimentando proprio in queste settimane gli effetti del boom online nei confronti di alcune delle catene più importanti nella grande distribuzione. Trony è stata costretta a chiudere diversi punti vendita in 6 regioni, se la passano male anche Euronics e Mediaworld (i tedeschi di Mediamarkt hanno già trasferito 500 ...

Il Jobs Act ha eliminato la mobilità e ridimensionato la Cig : a fine anno a rischio 180 mila posti di Lavoro : Con il Jobs Act la mobilità è scomparsa e c'è stato un ridimensionamento di fatto degli altri ammortizzatori sociali, a tal punto che da questo fine anno molte aziende non potranno più pensare alla ...

Lavoro - cresce il rischio di essere poveri con stipendio : oggi sono l'11 - 7% : Se si pensa che tutto ciò si verifica in un contesto di ripresa generale dell'economia, emerge come il quadro appaia tutt'altro che confortante [VIDEO] e con riverberi da non sottovalutare a livello ...

Lavoro - cresce il rischio di essere poveri con stipendio : oggi sono l'11 - 7% : La sicurezza di uno stipendio contro il rischio di entrare in area di poverta'? Non è più un dogma. Se una volta riuscire ad entrare nel mondo del Lavoro rappresentava la migliore garanzia per allontanare l'eventualita' di trovarsi in area di disagio economico [VIDEO], oggi si sta affermando una realta' ben diversa. Il fenomeno è conosciuto con l'accezione inglese working poor, ovvero lavoratore in stato di poverta'. Nella pratica, si tratta di ...

Trony fallisce e chiude 43 negozi in tutta Italia : a rischio 500 posti di Lavoro : Guai per la famosa catena di elettronica di largo consumo che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società Dps, ha dovuto chiudere 49 dei negozi con ben 500 posti di lavoro a rischio. "Ora chiediamo un confronto con il Ministero allo Sviluppo economico".Continua a leggere

Trony fallito - chiusi 43 negozi in tutta Italia : a rischio 500 posti di Lavoro : Coas Trony. Le vendite on line continuano a fare vittime nelle catene di distribuzione tradizionale. Qualche giorno fa negli Stati Uniti ha buttato la spugna «Toys 'R Us» oggi in...

Toys'R'Us chiude i negozi negli Stati Uniti. A rischio 33mila posti di Lavoro : Toys'R'Us, la famosa insegna dei giocattoli, chiude i negozi negli Stati Uniti e si prepara a una fase di riorganizzazione profonda nel resto del mondo , dopo il tentativo fallito di recuperare le perdite o trovare un acquirente. Una decisione che comporterà migliaia di licenziamenti. Si parla di 33mila posti a rischio solo Oltreoceano, metà ...

Toys 'R' Us chiude i negozi negli Usa : a rischio 33.000 posti di Lavoro : Il colosso dei giochi americano Toys 'R' Us ha comunicato ai suoi dipendenti che probabilmente venderà o chiuderà tutti i suoi negozi di vendita. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che ...