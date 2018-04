L' assessore regionale alla sanità Venturi è il nuovo presidente del Comitato di settore

Rixi si è dimesso : nuovo assessore regionale il leghista manager Benveduti : Si è laureato in Economia e Commercio e vanta una carriera pluridecennale come manager in varie aziende, in ultimo presso Axpo Italia, dove ha ricoperto il ruolo di direttore Amministrazione e ...

Morbillo : assessore Sicilia - domani tavolo regionale : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "Ho voluto verificare già oggi i protocolli adottati, soprattutto nel catanese e ho ritenuto utile un confronto con specialisti e dirigenti sanitari, anche in vista del tavolo regionale che si riunirà domani e servirà ad estendere le linee guida a tutti i territori dell

Air Italy via da Olbia? L'assessore regionale Careddu convoca i vertici : Il piano annunciato dall'Air Italy. Air Italy negli scorsi giorni ha predisposto il trasferimento verso l'aeroporto di Milano, a partire dal primo maggio, di trenta operatori di Meridiana Maintenance, ...

Osservatorio Nazionale Amianto incontra l'assessore regionale del Veneto alla salute Luca Coletto per la problematica amianto : ... uccide con il mesotelioma, il cancro ai polmoni, alla laringe, alla faringe, allo stomaco, al colon retto, alle ovaie e con l'asbestosi: 6.000 decessi ogni anno solo in Italia, 107.000 nel mondo, e ...

Voti in cambio di posti di lavoro : si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano : Voti in cambio di posti di lavoro: si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano A Striscia la Notizia la seconda parte del servizio che ha portato alle dimissioni dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Continua a leggere

approvato dal consiglio delle autonomie locali il percorso di autonomia predisposto dalla giunta regionale. soddisfatto l'assessore ... : ... la riforma delle province; la liquidazione delle comunità montane; l'accorpamento delle aziende sanitarie; l'abbattimento dei costi della politica. dalla "regione leggera" bisogna però passare alla "...