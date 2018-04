Land Rover Born Awards 2018 | ecco i vincitori italiani

PREMIATI I VINCITORI ITALIANI DEI Land Rover BORN AWARDS 2018 UNA CERIMONIA ESCLUSIVA NELLA CORNICE SPECIALE DELLA MILAN DESIGN WEEK : - Piaggio La storia di Vespa è il racconto di una continua evoluzione tecnica e stilistica che, sin dai primi modelli ha visto la due ruote più famosa e amata al mondo evolversi per anticipare i ...

Gruppo Jaguar Land Rover - Calano i diesel : tagliati 1.000 posti di lavoro : Il Gruppo Jaguar Land Rover si prepara a tagliare 1.000 posti di lavoro in Inghilterra. A causa del forte calo di domanda per i motori diesel non saranno infatti rinnovati i contratti dei lavoratori a tempo determinato, inoltre è previsto lo spostamento di 360 addetti dalla fabbrica di Castle Bromwich a quella di Solihull. A Bromwich si producono le Jaguar F-Type, XE, XF e XJ, mentre a Solihull nascono Range Rover, Range Rover Sport, Range ...

Design : dodici finalisti italiani ai Land Rover Born Awards 2018 : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Oltre 6mila progetti presentati, di cui 1.500 italiani. Questi i numeri dell’edizione 2018 dei Land Rover Born Awards che, dopo il successo dello scorso anno, ha registrato una partecipazione ancor più numerosa di Designer affermati ed emergenti per le sei categorie previste: architettura, tecnologia, arredo d’interni, moda, sport e mobilità. ‘Peerless’, ovvero ‘Senza Pari’, ...

Fuorisalone Milano 2018 : Jaguar e Land Rover presentano i loro progetti : Cornici LED, esplicito richiamo al mondo dell'elettrico, e linee minimaliste si snoderanno attorno all'innovativo modello del Brand del Giaguaro, creando giochi di luce e un incrocio di piani ...

Jaguar Land Rover - Michael Van der Sande nuovo responsabile del reparto SVO : Il Gruppo Jaguar Land Rover ha nominato Michael van der Sande nuovo responsabile del reparto Special Operations. L'oLandese, che attualmente ricopre la carica di Managing Director della Alpine, prende il posto di John Edwards, che ha deciso di lasciare il gruppo inglese a giugno dopo aver dato vita al reparto SVO nel 2014 e dopo 27 anni di carriera all'interno della Jaguar Land Rover.SVO, Bespoke e Classic. Michael van der Sande, oltre ...

Land Rover Explore è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Land Rover Explore Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Land Rover Explore, smartphone rugged per avventure outdoor Arriva in Italia il nuovo smartphone Land Rover Explore, che promette di tener fede alla tradizione del suo marchio: impermeabile, robusto, in grado di affrontare cadute, caldo e freddo, è anche dotato di bussola e di batteria aggiuntiva. Peccato […]

Land Rover - Nuovi kit dedicati ai cani : La Land Rover ha deciso di celebrare l'anno cinese del cane lanciando una serie di accessori dedicati al trasporto degli animali domestici. La Casa ha sviluppato diversi kit di copertura e protezione del vano bagagli che presto saranno messi a disposizione dei proprietari delle Suv del marchio britannico, così come insieme gli accessori specifici creati insieme alla Barbour per portare a spasso il proprio amico a quattro zampe. Protezione e ...

CAT S61 e Land Rover Explore ufficiali - ecco i nuovi top di gamma rugged : Bullitt presenta i nuovi smartphone CAT S61 e Land Rover Explore: andiamo a scoprire caratteristiche, specifiche tecniche, immagini e prezzi dei nuovi top di gamma rugged adatti a ogni situazione. Li vedremo anche al MWC 2018 di Barcellona. L'articolo CAT S61 e Land Rover Explore ufficiali, ecco i nuovi top di gamma rugged è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

