L' allenatore del Boca | ' Buffon qui? Ne riparliamo a maggio'

L’allenatore dell’Arsenal - Arsène Wenger - lascerà la squadra dopo 22 anni : L’allenatore dell’Arsenal Arsène Wenger ha comunicato che a fine stagione lascerà il suo incarico, dopo averlo ricoperto per 22 anni. «Credo che sia arrivato il momento di lasciare», ha scritto in un breve comunicato pubblicato sul sito dell’Arsenal. Le voci sulle The post L’allenatore dell’Arsenal, Arsène Wenger, lascerà la squadra dopo 22 anni appeared first on Il Post.

Bolivia - insulta e aggredisce l'allenatore al momento del cambio : A nessuno fa piacere essere sostituito. Spiegatelo al centrocampista del Nacional Potosí, Thiago Dos Santos . Il giocatore non ha preso benissimo il cambio effettuato dal suo allenatore e ha reagito ...

Serie B : in un match del prossimo turno nessun allenatore in panchina Video : In #Serie B, oggi 16 aprile, l'anticipo [Video] Ascoli-Parma apre il programma della 36esima giornata del #campionato che si completera' domani alle 20,30 con tutte le altre gare. Questo il quadro completo: Ascoli-Parma Avellino-Frosinone Bari-Novara Carpi-Perugia Cesena-Empoli Cittadella-Palermo Cremonese-Salernitana Pro Vercelli-Pescara Spezia-Brescia Ternana-Foggia Venezia-Virtus Entella Gare difficili per Frosinone e Palermo La capolista ...

Juventus-Allegri - cosa c'è nel futuro dell'allenatore : Alla Juventus Massimilano Allegri ci sta da dio, ha ancora due anni di contratto, fiducia piena, ma non è detto che sia scontato che rimanga . Alla Juventus Massimiliano Allegri ci sta da dio, ci sono ...

Stampa tedesca - Kovac sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco : Il croato Niko Kovac sarà il tecnico del Bayern Monaco la prossima stagione. E’ quanto sostiene la Stampa tedesca secondo cui l’allenatore 46enne, oggi in forze all’Eintracht Francoforte, secondo la dirigenza del club bavarese è il nome giusto per sostituire il 72enne Jupp Heynckes subentrato in corsa lo scorso ottobre al posto di Carlo Ancelotti. A quanto riporta il magazine sportivo ‘Kicker’ Kovac avrebbe già ...

SARRI VIA DAL NAPOLI/ L'allenatore ha disdetto l'affitto di casa : dietro c'è il corteggiamento del Chelsea? : SARRI via dal NAPOLI, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Sarà Roberto Mancini il prossimo allenatore dell’Italia? : Le difficoltà con lo Zenit San Pietroburgo e i rifiuti degli altri maggiori candidati sembrano spingerlo verso la nomina The post Sarà Roberto Mancini il prossimo allenatore dell’Italia? appeared first on Il Post.

L'allenatore del Bra «Gol Como irregolare» : Silenzio stampa. Per evitare altre polemiche e per scongiurare il rischio di rendere incandescente la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Gozzano. La madre di tutte le partite, perché dal ...

L’allenatore del Milan - Gennaro Gattuso - ha rinnovato il contratto fino al 2021 : Gennaro Gattuso, dallo scorso dicembre allenatore del Milan, ha rinnovato il contratto fino al 2021. Significa che Gattuso sarà l’allenatore su cui la società punterà per guidare il “nuovo Milan”, quello su cui la nuova proprietà cinese ha fatto molti The post L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha rinnovato il contratto fino al 2021 appeared first on Il Post.

Daniele Santarelli - morto il papà dell'allenatore/ Lutto in casa Imoco Conegliano : sabato minuto di silenzio : Daniele Santarelli: è morto il papà dell'allenatore dell'Imoco Conegliano. sabato sarà osservato un minuto di silenzio al Pala Verde prima della sfida con Scandicci. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Ginnastica - scandalo abusi sessuali in Argentina : accusato un allenatore della Nazionale. Nuovo caso dopo la bufera USA : Nuovo scandalo abusi sessuali nel mondo della Ginnastica. dopo la nota vicenda che ha travolto gli USA pochi mesi fa, questa volta è l’Argentina a finire nell’occhio del ciclone. La Federazione locale ha riferito al giudice che un allenatore della Nazionale Albiceleste degli anni ’90 ha abusato sessualmente di alcune atlete. Gerardo Werthein, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ha precisato: “Abbiamo conosciuto i ...

Calcio - il fair play che costa la panchina all’allenatore del Portici. Ferma la squadra e la Nocerina pareggia : Il Portici (Serie D) era passato in vantaggio con un’azione originata da un equivoco. Un giocatore del Nocerina a terra, i giocatori si disinteressano della palla e l’attaccante di casa ne approfitta. Di fronte alle proteste la squadra di casa trova una soluzione: l’allenatore Enzo Maiura ordina ai suoi di Fermarsi, consentendo di riportare la partita in parità. (Video da Nocerina Live). Non l’ha presa bene il pubblico ...

Spalletti : “sarò allenatore dell’Inter anche il prossimo anno” : “Rinnovo? Io non sono in scadenza di contratto, oggi si è iniziato a fare il programma per gli Stati Uniti per la tournée, io sarò l’allenatore dell’Inter il prossimo anno”. E’ la precisazione sul futuro del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara valida per la 30esima giornata di campionato contro il Verona. (Int/AdnKronos) L'articolo Spalletti: “sarò allenatore dell’Inter anche il ...

