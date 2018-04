Lago di Bracciano | il geologo | “Segnali positivi | in recupero nonostante il caldo”

Italia Nostra Lazio : “Fermare i prelievi Acea dal Lago di Bracciano” : Italia Nostra Lazio: “Fermare i prelievi Acea dal lago di Bracciano a tempo indeterminato” Fermare le captazioni, ridurre le perdite, dare maggiori potere al Parco di Bracciano-Martignano. Queste in sintesi le proposte di Italia Nostra Lazio per la salvaguardia del lago di Bracciano. Con un livello attestato a meno 157 metri dallo zero naturale indicato dal Parco, l’associazione che da oltre 60 anni tutela paesaggio ed ambiente esprime tutta la ...

Palozzi : vergogna Raggi insieme ad Acea contro Lago di Bracciano : Roma – Palozzi: Raggi senza vergogna contro lago Bracciano Roma – Di seguito il comunicato di Adriano Palozzi, consigliere regionale di Forza Italia. “Apprendiamo che... L'articolo Palozzi: vergogna Raggi insieme ad Acea contro lago di Bracciano proviene da Roma Daily News.

Maltempo - Comitato Difesa Lago Bracciano : “Pioggia e neve non hanno migliorato la situazione” : “La situazione è molto grave i livelli del Lago sono bassissimi, malgrado piogge e neve: un habitat naturale, un’ecosistema gravemente compromesso“: lo ha dichiarato Graziarosa Villani, presidente del Comitato Difesa Lago Bracciano. “La pioggia non ha certo dato sollievo al Lago, ha alzato di poco il livello dell’acqua del Lago – spiega all’Adnkronos – quindi la situazione non è affatto buona e in ...

Neve e pioggia non salvano il Lago di Bracciano : Roma, 13 mar. - , AdnKronos, - Le condizioni del lago di Bracciano permangono critiche, malgrado pioggia e Neve di quest'ultimo mese il lago non si alza. Secondo i dati riportati dal portale Bracciano ...

