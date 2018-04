La terapia genica per la talassemia è promettente Ma bando ai facili entusiasmi

Beta talassemia - nuova terapia genica efficace : stop alle trasfusioni per i malati : I malati di Beta talassemia non dovranno più fare trasfusioni. Grazie alla terapia genica e un auto-trapianto di cellule staminali, 22 persone hanno potuto eliminarne o ridurne di parecchio la frequenza. Il risultato, descritto sul New England journal of medicine dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston, segna una svolta perché è la prima volta che la terapia genica viene provata su un numero così vasto di malati, e ora ...