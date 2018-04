La storia di Bea costretta in un corpo-armatura ma «Leggera coma una piuma»

vanityfair

(Di sabato 21 aprile 2018) «Ero affetta da una malattia sconosciuta che ad oggi ancora non ha un nome, quindi ogni cosa che ho vissuto è stata davvero unica e speciale. Per otto anni e mezzo il miosi è ribellato, creando un secondo scheletro che non mi permetteva di muovermi. Molti mi soprannominarono la bambina di pietra, a me piace dire che sono stata una splendida bambola dai capelli ricci». È Beatrice a parlare anche se è sua zia, Sara Fiorentino, a scrivere, a scrivere ladel mondo di Beatrice Naso e della sua malattia. Bea non mai camminato, mai gattonato, mai mangiato da sola. Però Bea ha vissuto 8 anni, è morta il giorno di San Valentino del 2018. Aveva solo sette mesi quando una lastra ha mostrato delle macchie attorno alle ossa. «Queste macchie si chiamano calcificazioni, un secondo strato di ossa che sta immobilizzando le mie articolazioni e non mi permette di muovermi come gli altri ...