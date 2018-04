La Spagna ci ha superati per la zavorra chiamata Sud

ilgiornale

(Di sabato 21 aprile 2018) Com'è naturale che fosse, la notizia ha suscitato reazioni assai vivaci. E in effetti è la prima volta che il reddito pro capite di uno spagnolo è al di sopra (quanto meno in potere d'acquisto) di quello di un italiano. I dati provengono dal Fondo monetario internazionale ed evidenziano come laabbia saputo reagire meglio dinanzi alla crisi del 2007. A ben guardare, più che sull'economia iberica (che ha i suoi problemi), l'attenzione va focalizzata sulla nostra, che si distingue per un tasso di crescita bassissimo. Se le cose rimangono invariate, nei prossimi decenni qualunque economia finirà per fare meglio della nostra, che essendo ferma verrà surclassata da ogni altra. Nello specifico, però, cosa distingue la realtà spagnola da quella italiana? Una cosa su tutte: il debito pubblico. Mentre lo Stato italiano ha ormai accumulato un debito superiore al 130% del Pil, in...