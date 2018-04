huffingtonpost

: La 'sentenza' convince Salvini a restare - MPenikas : La 'sentenza' convince Salvini a restare - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: La 'sentenza' convince Salvini a restare - LambardiLorenzo : La 'sentenza' convince Salvini a restare (di G. Cerami). Perché le Giunte regionali prima di tutto... -

(Di sabato 21 aprile 2018) L'effetto dellaè l'opposto di ciò che sperava Luigi Di Maio. Perché Matteonon ha intenzione di rompere il centrodestra, neanche dopo le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. È nel corso di una cena che il leader della Lega ha confidato a più imprenditori: "Non farò come Gianfranco Fini o Angelino Alfano che hanno strappato sull'onda della fretta e sono andati a sostenere gli avversari". Certo i rapporti con Berlusconi non sono un idillio, piuttosto sono pieni di sfiducia, scetticismo e anche di crescente insofferenza.Però il punto politico è questo: dopo il sorpasso alle scorse elezioni politiche anche ladella trattativa Stato-mafia è letta come la pietra tombale su Forza Italia il cui elettorato e ceto politico diventano terra di conquista.L'opa ostile dunque: "Io voglio fare il leader di ...