La Regina Elisabetta compie 92 anni ma è solo il primo compleanno dell' anno

huffingtonpost

: Buon compleanno Sua Maestà: Elisabetta II compie 92 anni. FOTO - SkyTG24 : Buon compleanno Sua Maestà: Elisabetta II compie 92 anni. FOTO - LaStampa : Storia e curiosità sulla Regina Elisabetta che compie 92 anni - RaiNews : Lutto a Buckingham Palace, è morto #Willow il cane più anziano della regina. Affezionato compagno e ultimo erede de… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Il 21 aprile è il. O meglio, il. In occasione dei 92appena compiuti, il TIME ha dedicato un articolo ad una curiosità, che riguarda proprio la data di nascita diII. Sebbene sia venuta alla luce il 21 aprile 1926, da quando è stata incoronata, ovvero nel 1952, la sovrana festeggia anche un altro, quello "ufficiale".Ilufficiale per un monarca si comincia a festeggiare a partire dall'successivo all'incoronazione. Questa pratica ha avuto inizio, in circostanze alquanto bizzarre, più di 250fa, nel 1748: l'allora re Giorgio II, nato a novembre, aveva il desiderio di cambiare il giorno del suo, per farlo cadere in un periodo in cui il tempo e le temperature fossero più gradevoli. Scelse quindi di "spostare" la data di nascita: decise che ogni ...