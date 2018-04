ilfattoquotidiano

: La provocazione di Valentina Vignali, su Instagram la video rivalsa contro le aguzzine… - TutteLeNotizie : La provocazione di Valentina Vignali, su Instagram la video rivalsa contro le aguzzine… - giordi63 : @pacittivale @WebGatesrl @DettagliDigit @GiovannaDiTroia @aledandrea_tw @NeedForNerd @lucarallo @tamara_maggi… - giordi63 : RT @WebGatesrl: @pacittivale @DettagliDigit @GiovannaDiTroia @aledandrea_tw @NeedForNerd @lucarallo @tamara_maggi @Raquel75 @giordi63 @itPa… -

(Di sabato 21 aprile 2018), giocatrice di basket e modella, ha postato suuna storia nella quale lancia banconote da 50 e 100 euro. Il messaggio, secondo lei, era diretto a tutti quelli che piccola l’hanno presa in giro e non hanno creduto in quelle che avrebbe fatto nella vita. La cosa non è piaciuta per niente a Barbara D’Urso che durante la puntata di Pomeriggio5 ha redarguito la: “Mi sono detta ‘ma guarda sta cretina cosa cavolo ha fatto’ L'articolo Ladi, sulaledella sua infanzia proviene da Il Fatto Quotidiano.