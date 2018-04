La polizia penitenziaria di Monza | «Tagliati gli straordinari | attività ordinaria a

Droghe e cellulari nel carcere di Larino. Ennesima brillante operazione della polizia Penitenziaria : MARIA CRISTINA GIOVANNITTI Una nuova operazione eseguita dalla Polizia Penitenziaria di Larino ha permesso di contrastare un fenomeno pericoloso e sempre più dilagante: l'infiltrazione dei cellulari e ...

Uilpa polizia penitenziaria : rieletto per acclamazione il Segretario Angelo Urso : La Uil Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria ha celebrato il V Congresso nazionale e riconfermato per acclamazione il Segretario generale uscente Angelo Urso. Il congresso Presenti al congresso sono stati: Carmelo Barbagallo, Segretario Generale UIL, Nicola Turco ed Enrico M. Ponti, rispettivamente Segretario Generale e Presidente della Uilpa, circa 200 delegati prevenienti da tutta Italia, che hanno confermato per acclamazione Angelo ...

Maxi concorso polizia penitenziaria : 1220 posti in arrivo - ecco bando e scadenze : Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso pubblico che prevede l'assunzione di migliaia di agenti di Polizia Penitenziaria, un'ottima opportunità per tutti coloro che sognano di intraprendere un percorso lavorativo nel suddetto corpo. Sono tantissimi i posti disponibili per il Maxi-concorso che prevede l'assunzione di ben 1220 allievi agenti: andiamo a scoprire quali sono i requisiti e le scadenze stabilite per chi intende presentare ...

Concorso polizia penitenziaria - entro domani la domanda di partecipazione : Scade alle 23.59 di domani il termine per presentare la propria candidatura al bando di Concorso Polizia Penitenziaria da 1220 posti (Scarica il bando). I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno presentare l’istanza solo per via telematica sul sito del Ministero della giustizia. Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, contenente il numero ...

Carceri - Uil : «Aumentano i detenuti e le aggressioni alla polizia Penitenziaria» : Genova - «I reati in carcere sono triplicati e le aggressioni nei confronti della Polizia Penitenziaria sono quasi raddoppiate: la situazione è al collasso, servono interventi urgenti»: non usa mezzi ...

Concorso polizia penitenziaria - come presentare domanda : Sulla Gazzetta ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il bando di Concorso Polizia Penitenziaria da 1220 posti (Scarica il bando). I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno presentare la propria domanda di partecipazione solo per via telematica sul sito del Ministero della giustizia entro e non oltre le 23.59 del 29 marzo. Vediamo nel dettaglio come compilare l’istanza di ...

Foggia - agente di polizia penitenziaria aggredito e malmenato da un carcerato : 'Questi sono gli effetti della cosiddetta vigilanza dinamica, delle celle aperte, e dei benefici premiali concessi a manica larga ai detenuti nonostante i gravi episodi che si verificano nelle 230 ...

Opportunità di lavoro : concorso per 1220 allievi di polizia Penitenziaria : Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 17 del 27 febbraio 2018 "Concorsi ed Esami", il bando di concorso per la selezione di 1220 nuovi Agenti di Polizia Penitenziaria. In questo articolo daremo tutte le indicazioni utili a tutti coloro che vogliono prendere parte alle selezioni, con l'indicazione delle scadenze, i requisiti e le modalità di presentazione della domanda. Possesso dei requisiti Tutti i candidati ...

La voce della Politica Donato SABIA riconfermato alla guida regionale della UILPA polizia Penitenziaria : Nella mattinata odierna a Potenza nella sala congressi della Biblioteca Nazionale in via del Gallitello n°100, si è svolto V° Congresso regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, per rinnovare gli ...

Concorso polizia penitenziaria 2018 anche per i civili : Il giorno 27 febbraio la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il bando di Concorso pubblico Polizia Penitenziaria 2018 sia per militari che per i civili. In particolare sono stati messi a disposizione 1220 posti per allievi agenti così suddivisi: ai VFP1 sono riservati 598 posti, per i VFP1 in congedo e VFP4 vi sono 256 posti mentre per i civili sono stati riservati 366 posti. I requisiti per il Concorso di Agente Polizia Penitenziaria Per poter ...

Concorso polizia penitenziaria - i requisiti per partecipare : C’è tempo fino al 29 marzo per presentare la domanda di partecipazione al nuovo Concorso Polizia Penitenziaria da 1220 posti. Il bando, pubblicato sulaa Gazzetta ufficiale del 27 febbraio scorso, prevede alcuni requisiti per i candidati che vogliono presentare la propria istanza. Per partecipare i candidati devono essere, al momento delal domanda, in possesso dei seguenti requisiti: – cittadinanza italiana; – età compresa tra ...