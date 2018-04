La pietra tombale di Berlusconi

M5S : ' pietra tombale su FI dalla sentenza di Palermo. Il Carroccio stacchi la spina' : 'Questa sentenza ci aiuta, è innegabile'. I vertici del M5S non appena da Palermo giunge l'epilogo, una sentenza di primo grado in realtà, sulla trattativa Stato-mafia decidono di scatenarsi sui ...

Dai 5 stelle pietra tombale su Silvio. Ma niente bombardamento - per far maturare a Salvini la rottura : Matteo Salvini , indirettamente e dosando bene le parole, ha chiesto tempo. Tempo perché la sentenza Stato mafia conficca un paletto robusto, che apre crepe profonde nella sottile lastra di vetro sulla quale si muovono le interlocuzioni per il futuro governo. Ma ancora non la manda in frantumi.Nella girandola di messaggi intercorsa tra il segretario della Lega e Luigi Di Maio (prima che la corte di Palermo si pronunciasse), le posizioni ...

