La parabola del Sindaco grillino Casto | ostaggio di 10 e sfiduciato da 4

Il video di Mio fratello di Biagio Antonacci con Beppe e Rosario Fiorello per una parabola del figliol prodigo 2.0 : Rosario e Beppe Fiorello sono protagonisti per la prima volta di un video musicale in Mio fratello di Biagio Antonacci, per la regia di Gabriele Muccino. Il terzo singolo estratto dall'album Dediche e Manie di Antonacci è una ballata popolare che si avvale della partecipazione di Mario Incudine, musicista e interprete che porta avanti la tradizione del cunto siciliano: Mio fratello contiene infatti un'intera strofa cantata da Incudine a metà ...

Dietro la Pasqua che risorge c'è la parabola dell'uomo : Questo modo di guardare alimenta a suo modo lo scetticismo: sono favole, miti fondativi, perciò non possono essere anche fatti di cronaca. Hegel dà grande importanza alla religione come pura ...

Dai Pulcini al sogno del martirio. La parabola del jihadista di provincia : Quando gli agenti della Digos, all’alba di ieri, hanno prelevato Halili El Mahdi dalla sua casa nel centro storico di Lanzo, la sorella minorenne è scoppiata in lacrime: «Ma perché, perché? Ci avevi giurato che eri cambiato, che non l’avresti più fatto e invece siamo di nuovo nei guai. Perché?». Il padre Mohamed ha lanciato qualche insulto contro i...

Sarkozy - la parabola è stata lenta e crudele L’ultima accusa : i soldi da Gheddafi per le elezioni : Era la grande promessa della destra europea, poi il declino. L’ultima accusa: i soldi da Gheddafi. «La politica? È come una droga. L’ago va estratto poco per volta», disse. Ha tentato ritorni impossibili, tutti falliti. L’unica italiana che continua ad amarlo è Carla Bruni

Sarkozy - la parabola è stata lenta e crudele : Avrei dovuto parlare dei successi in politica estera. Avrei dovuto rinfacciare a Hollande che il debito della sua regione, la Corrèze, è aumentato del 45%. Avrei dovuto…', . Il ...

Finisce male la parabola della da star della Silicon Valley : truffata la SEC : Indicata dal Time come una delle persone più influenti del mondo e da Forbes come una delle donne più potenti , Holmes aveva promosso una tecnologia in grado di abbattere i costi di laboratorio, ...

parabola Volkswagen per i Verdi : da nemici a modello da seguire" : Una bella rivoluzione per tutto il mondo green che per anni ha attaccao con forza il colosso di Wolsfsbur per il famoso dieselgate. 'La Volkswagen - spiegano infatti i due leader dei Verdi - sta ...

"Renzi ha affossato il Pd - il centrosinistra non c'è più Noi all'opposizione ma collaborare col M5s si può" Boccia ripercorre la parabola discendente del rottamatore : INTERVISTA/ Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera, analizza senza giri di parole gli anni del Pd renziano e il crollo alle urne. E apre alla collaborazione col M5s Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - da 'Stai sereno' al flop del Pd : la parabola dell'ex rottamatore : La sua carriera politica 'senior' inizia molto presto: è il 2004 quando Renzi riesce a diventare presidente della Provincia di Firenze a capo di una coalizione di centro-sinistra. In vista della fine ...

Una parabola italiana/ Infrastrutture in ritardo : il caso aperto delle Ferrovie : Ieri sono proseguite le cancellazioni dei treni e i disservizi ai passeggeri. Il gelo e il maltempo? No. Le inchieste del Messaggero hanno già dimostrato che bastava un milione o poco più di euro per ...

Dall'apriscatole allo scatolone. La parabola del M5s : Dall'apriscatole allo scatolone. Era cominciata che dovevano "aprire il Parlamento come una scatola di tonno", è passata per il grido di "onestà, onestà, onestà" e finisce con le "risme di carta e i ...