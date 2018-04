La finale 2018 della Coppa del Re Siviglia - Barcellona in diretta su NOVE

Calcio a 5 - UEFA Futsal Cup 2018 : la storia si ripete - Sporting CP e Inter ancora in finale! Sconfitti Gyor e Barcellona : La storia si ripete. Saranno ancora una volta Sporting CP e Inter a contendersi la conquista dell’UEFA Futsal Cup. La finale dell’edizione 2018 è esattamente la stessa di un anno fa, quando a trionfare furono gli spagnoli. Ma stavolta a Saragozza l’esito appare tutt’altro che scontato e la stanchezza accumulata dall’Inter per avere la meglio nella sua semifinale potrebbe giocare a vantaggio dei lusitani che, pur non ...

Hockey su ghiaccio - finale EBEL 2018 : Bolzano trionfa! Batte Salisburgo in gara-7 e si prende il titolo! : La stagione di Bolzano si chiude con il trionfo nella EBEL. I Foxes si sono resi autori di un vero capolavoro, Battendo Salisburgo in trasferta in gara-7 di Finale e prendendosi il secondo titolo della Erste Bank EisHockey Liga della loro storia, dopo quello ottenuto nel 2014. Un successo più che meritato, con i biancorossi capaci di espugnare il ghiaccio austriaco come già in gara-1. Stavolta, però, in maniera decisiva e definitiva. Bolzano si ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Schio vince agevolmente gara-1 di semifinale contro Napoli : Il Famila Schio si è aggiudicato gara-1 della semifinale dei playoff contro la Saces Napoli. Le venete hanno dato un’altra prova schiacciante di superiorità, accelerando dopo i primi 10′ e vincendo con un netto 72-57. La Serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà domenica con il secondo episodio, in programma sempre al PalaRomare. Napoli ci ha provato a sorprendere Schio in partenza, affidandosi alle iniziative di Gemelos, che ...

Boxe - Europei Youth 2018 : l’Italia firma il pokerissimo. Spada - Cappai - Oggiano - Cavallaro e Millas ai quarti di finale : L’Italia continua a incantare agli Europei Youth 2018 di Boxe che si stanno svolgendo a Roseto degli Abruzzi: sei azzurri erano impegnati nella giornata odierna, sono arrivate ben cinque vittorie. Massimo Spada surclassa l’inglese l’inglese Cameron per 4-1 e si qualifica ai quarti di finale dei 49kg dove affronterà l’israeliano Robaia. Patrick Cappai demolisce il forte tedesco Kentsch con un roboante 5-0 e si guadagna i ...

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Sopron la spunta sullo Yakin Dogu e vola in finale! : La Finale dell’Eurolega femminile sarà tra Sopron Basket e UMMC Ekaterinburg. Le padrone di casa l’hanno spuntata sullo Yakin Dogu Universitesi nella seconda semiFinale, volando all’epilogo della massima competizione per club del Basket femminile. Una vittoria sofferta e sudata quella delle ungheresi, che dopo una prima parte dominata si sono fatte riprendere, riuscendo però a prevalere nella volata Finale. Un successo che ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia-Russia - la finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire le azzurrine : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine affronteranno le pari età russe nel match che assegna il titolo: le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno tutte le carte in regola per regalarci una grande gioia. Di seguito la Data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, Finale degli Europei U17 2018 di Volley femminile. La partita sarà ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : risultati quarti di finale. Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia scatenata - azzurrine in finale! Stesa la Bulgaria - ora sfida alla Russia : L’Italia si è qualificata alla Finale degli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia le azzurrine hanno sconfitto la Bulgaria per 3-1 (21-25; 25-22; 25-10; 28-26) e si sono così guadagnate la sfida conclusiva contro la Russia che ha invece regolato la Turchia per 3-0. Le ragazze di coach Marco Mencarelli scenderanno in campo domani pomeriggio con l’obiettivo di conquistare l’ambito trofeo. La nostra Nazionale ha dovuto faticare ...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : due podi per l’Italia! Giovanni Freni cede in finale - Simone Fidelbo domina i ripescaggi : Due podi e qualche passo falso per l’Italia nella seconda giornata del Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev, in programma a Ruse, in Bulgaria, fino a domenica 22 aprile con la partecipazione degli atleti under23. Nell’ultimo giorno dedicato alla Lotta greco-romana, Giovanni Freni ha ceduto in finale nella categoria -55 kg, portando a casa un comunque eccellente secondo posto dopo aver sconfitto in serie il bulgaro Jordan ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania-Kirishi 13-14. Le etnee si fermano in semifinale : In Russia si infrange sul più bello il sogno del Catania nelle semifinali dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee cedono alle campionesse in carica e padrone di casa del Kirishi per 13-14 al termine di una partita tiratissima, che sembrava persa dalle siciliane, le quali poi hanno tentato il tutto per tutto sfiorando un’epica rimonta. Le russe, domani alle ore 13.00, affronteranno le iberiche del Sabadell nella finalissima, ...

ATP Montecarlo 2018 : le partite dei quarti LIVE. Nadal - Nishikori e Dimitrov in semifinale : Dopo 2 ore e 55 minuti, quindi, vince il numero 36 del mondo che elimina il numero 2 del tabellone. Nadal UMILIA THIEM Il secondo semifinalista di Montecarlo è Rafael Nadal, super nel quarto di ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal affronterà Grigor Dimitrov nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2018. Sulla terra battuta del Principato, il mancino di Manacor va a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva e partirà con tutti i favori del pronostico nei confronti del bulgaro, desideroso però di mettere in difficoltà il numero 1 mondiale. Si preannuncia una bella partita ricca di emozioni e assolutamente avvincente, imperdibile per tutti gli ...