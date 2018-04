La Corea del Nord passerà dai test nucleari alla costruzione di un' economia socialista

Corea del Nord : il sito per test nucleari di Punggye-ri : La dirigenza NordCoreana cerca un ambiente internazionale favorevole per rimettere l'economia del Paese su una spirale ascendente. La Corea del Nord si riserva di utilizzare le armi nucleari soltanto ...

Corea del Nord - svolta di Kim Jong-un<br>"Stop a test nucleari e missilistici". L'ONU plaude : 16.20 - L'ONU plaude alla svolta sui test nucleari e su quelli balistici intercontinentali da parte della Corea del Nord. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in riferimento alla decisione di Pyongyang di sospendere i test missilistici e nucleari ha detto: "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e a portare alla denuclearizzazione pacifica della penisola". La decisione era stata salutata con favore ...

Mogherini : UE continuerà la pressione contro la Corea del Nord - : "Continueremo inoltre ad attuare pienamente la nostra politica di interazione critica, che combina una forte pressione contro il regime NordCoreano attraverso le sanzioni, sia quelle imposte dall'ONU ...

BosCoreale - Il vicesindaco Angelo Costabile : «Stringere un patto che metta al centro gli interessi della città» : Per queste ragioni considero possibile una coalizione allargata che però non deve oscurare l'identità politica delle diverse anime che ne faranno parte'. 'È per queste ragioni che propongo a tutte le ...

L'alt nucleare della NordCorea : Pyonyang sta agenda da un po' in modo da allentare le tensioni diplomatiche con il resto del mondo, non solo con gli Stati Uniti. Ha mostrato un'apertura alle esercitazioni militari congiunte tra gli ...

Corea del NORD - KIM JONG-UN "STOP AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI"/ Linea telefonica diretta con Seul : COREA del NORD, Kim JONG-UN: “Stop ai TEST MISSILISTICI nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore COREAno, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Cina : 'positiva la decisione della Corea del Nord di sospendere i test nucleari' : ... secondo cui il Paese ha espresso la determinazione a porre fine ai test nucleari e missilistici, impegnandosi al massimo per sviluppare l'economia ed elevare il livello della vita della popolazione. ...

Domani in Corea prende il via la seconda prova di Coppa del Mondo di Trap : ... Fiamme Azzurre, di Vercelli, quattro volte medagliato olimpico, bronzo a Sydeny 2000, argento ad Atene 2004, Pechino 2008 e Rio de Janeiro 2016, e quattro volte Campione del Mondo, Nicosia 1995, ...

Corea del Nord - Kim Jong-un - "stop ai test missilistici nucleari"/ Trump : "Non vedo l'ora che arrivi il summit" : Corea del Nord, Kim Jong-un: “Stop ai test missilistici nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Coreano, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:37:00 GMT)

Corea del Nord - l'annuncio a sorpresa di Kim prima dell'incontro con Trump : 'Grande notizia per la Nord Corea e per il mondo ha twittato il tycoon Grande passo in avanti! Non vedo l'ora che arrivi il summit'. Venerdì prossimo Kim Jong-un incontrerà il presidente della Corea ...

Corea del Nord - storico annuncio di Kim Jong-un Video : Un discorso di pace alla nazione, accolto positivamente dagli Stati Uniti. C'è però chi non si fida: la giornata del 21 aprile 2018 si apre con un annuncio storico da parte della #Corea del Nord. Perfettamente in linea con la politica della distensione [Video] avviata all'inizio dell'anno in concomitanza con i Giochi Olimpici in Corea del Sud, Kim Jong-un ha annunciato che fermera' i test nucleari e missilistici del suo Paese. Le parole di Kim ...

La svolta della Corea del Nord di Kim Jong-un : “Stop ai test nucleari e missilistici” : La svolta della Corea del Nord di Kim Jong-un: “Stop ai test nucleari e missilistici” L’annuncio a sorpresa del leader di Pyongyang: “Non ce n’è più bisogno, siamo in una nuova fase della storia”. Esulta Trump: “Grande notizia per il mondo intero”.Continua a leggere L’annuncio a sorpresa del leader di Pyongyang: “Non ce n’è più […]

La svolta della Corea del Nord di Kim Jong-un : “Stop ai test nucleari e missilistici” : L’annuncio a sorpresa del leader di Pyongyang: “Non ce n’è più bisogno, siamo in una nuova fase della storia”. Esulta Trump: “Grande notizia per il mondo intero”.Continua a leggere

Corea del NORD - KIM JONG-UN DICE BASTA AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI/ Ora il summit con Donald Trump : COREA del NORD, Kim JONG-UN: “Stop ai TEST MISSILISTICI NUCLEARI”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore COREAno, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:22:00 GMT)