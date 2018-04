L elettorale | Rossi Confindustria | modifica sia priorità nuovo Governo

La riforma elettorale di Bergoglio e il taglio dei collegi cardinalizi sicuri : il prossimo Papa sarà eletto con il proporzionale : Un quinquennio sulle rive del Tevere scandisce il tempo, inquieto, della politica e lo scorrere dei parlamenti della Repubblica. Coincidendo nell'ultimo caso con lo start elettorale di un romano pontefice: marzo 2013, mese del conclave. Simultaneità troppo invitante per non assumerne glossario e scenario. Metodo e metafora. E riassumere, in siffatta maniera, la prima "legislatura" di Francesco.Iniziamo dal paesaggio: in Urbe e in Orbe. ...