Kim | Stop ai test nucleari

Corea del Nord - la svolta di Kim Jong-un 'Da oggi stop ai test missilistici - pronti a chiudere sito nucleare' : Da un lato bisognerà fornire a Kim delle sicurezze per il suo regime, e un po' di soldi per risollevare un'economia stritolata dalle sanzioni. Dall'altro creare un protocollo per il disarmo sotto ...

Stop test - Trump : da Kim grande notizia : 02.59 "Una grande notizia per la Corea del Nord e per il mondo intero". Così Trump su Twitter commenta l'annuncio fatto dal leader del regime di Pyongyang, Kim Jong-un, di sospendere i test nucleari e missilistici. "Un grande progresso", afferma Trump, che aggiunge di non vedere l'ora di partecipare al summit con Kim.

Kim - dalla Cina con diplomazia : «Lo stop al nucleare dipende dagli Usa e da Seul» : Il viaggio c'è stato davvero. Dopo due giorni di anticipazioni, indiscrezioni di varia natura e depistaggi, i media ufficiali di Cina e Corea del Nord hanno confermato la visita a sorpresa a Pechino ...

Kim Jong-un chiede incontro a Trump - lui accetta. Stop a test nucleari - : Lo storico faccia a faccia avverrà entro maggio, come fa sapere Washington. Il presidente americano: "Le sanzioni contro Pyongyang resteranno fino a che non sarà raggiunto accordo". Seul sul disgelo: "...

Kim vuole vedere Trump : la Corea verso uno stop dei test missilistici : La risposta del presidente Usa: «Entro maggio». E intanto Washington vara i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio

Abe : dialogo con Kim dopo stop nucleare : 5.02 "Il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord deve essere il cardine sul quale basare un eventuale dialogo col regime di Pyongyang". E' quanto hanno convenuto il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente Usa Trump, nel corso di una telefonata. Il governo di Tokyo ha inoltre diffuso delle immagini aeree che mostrano una possibile violazione delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite evidenziando uno scambio di merci tra una ...